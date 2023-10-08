İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Gazze'deki yıkım görüntülendi!
Hamas'ın İsrail'e karşı dün sabah 'Aksa Tufanı' operasyonu başlatmasının ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne doğru saldırı düzenledi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, Gazze'de yıkım gün doğunca ortaya çıktı
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın dün erken saatlerde başlattığı saldırılar sırasında Filistinli gruplar, çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürürken İsrail de karşı saldırılarına devam ediyor.
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Gece boyu süren saldırıların ardından Gazze'de yaşanan yıkım gün doğunca kameralara yansıdı.
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Dün sabah saatlerinde İsrail'in içine sızan Filistinli silahlı gruplarla İsrail güçleri arasındaki çatışmaların dün akşam farklı noktalarda devam ettiği bildirildi.
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İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN’ın haberine göre, Gazze Şeridi sınırına yakın yerleşim yerlerinden Sderot’taki polis karakolunu ele geçiren Filistinli silahlı gruplar ve Kfar Azza yerleşim biriminde İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
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GAZZE ŞERİDİ SINIRINDA BULUNAN YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİMLERİ TAHLİYE EDİLİYOR
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillileri tahliye etmeye başladı.
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Kanal 12 televizyonunun haberinde, sirenlerin sürekli çalması ve Filistinli gruplarla çatışmaların devam etmesi nedeniyle sınırda yaşayan İsrailli yerleşimcilerin tahliyesine başlandığı belirtildi.
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Bu yerleşimcilerin, askeri operasyonlar sona erene kadar otellerde veya uzak bölgelerdeki ailelerin yanında misafir edilecekleri bildirildi.
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*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.