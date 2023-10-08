Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Gazze'deki yıkım görüntülendi!

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Gazze'deki yıkım görüntülendi!

        Hamas'ın İsrail'e karşı dün sabah 'Aksa Tufanı' operasyonu başlatmasının ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne doğru saldırı düzenledi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, Gazze'de yıkım gün doğunca ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 13:49 Güncelleme: 08.10.2023 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın dün erken saatlerde başlattığı saldırılar sırasında Filistinli gruplar, çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürürken İsrail de karşı saldırılarına devam ediyor.

        • 2

          Gece boyu süren saldırıların ardından Gazze'de yaşanan yıkım gün doğunca kameralara yansıdı.

        • 3

          Dün sabah saatlerinde İsrail'in içine sızan Filistinli silahlı gruplarla İsrail güçleri arasındaki çatışmaların dün akşam farklı noktalarda devam ettiği bildirildi.

        • 4

          İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN’ın haberine göre, Gazze Şeridi sınırına yakın yerleşim yerlerinden Sderot’taki polis karakolunu ele geçiren Filistinli silahlı gruplar ve Kfar Azza yerleşim biriminde İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

        • 5

          GAZZE ŞERİDİ SINIRINDA BULUNAN YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİMLERİ TAHLİYE EDİLİYOR

          İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillileri tahliye etmeye başladı.

        • 6

          Kanal 12 televizyonunun haberinde, sirenlerin sürekli çalması ve Filistinli gruplarla çatışmaların devam etmesi nedeniyle sınırda yaşayan İsrailli yerleşimcilerin tahliyesine başlandığı belirtildi.

        • 7

          Bu yerleşimcilerin, askeri operasyonlar sona erene kadar otellerde veya uzak bölgelerdeki ailelerin yanında misafir edilecekleri bildirildi.

        • 8
        • 9
        • 10
        • 11

        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü Haberi Görüntüle
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Kritik açıklama: Koronavirüs kolesterol plaklarını provoke ediyor!
        Kritik açıklama: Koronavirüs kolesterol plaklarını provoke ediyor!
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa