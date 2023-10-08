İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Gazze'deki yıkım görüntülendi!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın dün erken saatlerde başlattığı saldırılar sırasında Filistinli gruplar, çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürürken İsrail de karşı saldırılarına devam ediyor.