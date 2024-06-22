İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 48 saatte 120 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırlarda son 48 saatte 120 Filistinli öldü. Saldırının ardından Filistinli aileler, çadırlarını toplayıp yanlarına alabildikleri eşyalarıyla birlikte güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere göç etmeye devam ediyor.
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İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 260. gününde de devam ediyor.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, top mermileriyle yoğun şekilde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilenlerin çadırları dahil birçok noktaya saldırlar düzenledi.
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda son 48 saatte 120 Filistinli öldü.
İsrail ordusunun son 48 saatte, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 6 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 120 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 258 kişinin yaralandığı belirtildi.
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İsrail güçleri, Refah'ın merkezinde saldırlara devam ederek, binaları da savaş uçakları ya da patlayıcılarla havaya uçuruyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan Mevasi bölgesine yoğun saldırlar düzenlemesi sonucu ölen ve yaralananlar oldu. Birçok aile de sığındığı yerlerden tekrar kaçmak zorunda kaldı.
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İşgal topçuları ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ile çevresine şiddetli top mermileriyle saldır düzenledi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.
Gazze'nin güneyindeki Netzarim ekseninde konuşlanan İsrail tankları da sabah saatlerinden itibaren Zeytun, Tel el-Heva, Şeyh Aclin ve Sabra mahallelerine top mermileri yağdırdı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda ölen ve yaralanan Filistinli, Gazze kentinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.
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İsrail ordusuna ait askeri helikopterler de Zeytun Mahallesindeki Filistinlilere ait birçok eve yoğun şekilde ateş açtı.
Sağlık ekipleri, saldırı düzenlenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölen ya da yaralananların sayısına ilişkin henüz net bilgi paylaşmadı.
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Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.
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