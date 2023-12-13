WSJ: İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı

İSRAİL YAKLAŞIK 800 TÜNEL TESPİT ETMİŞTİ

ABD'li bazı yetkililer plana ilişkin endişelerini dile getirirken, bazı yetkililer de ABD'nin tünellerin devre dışı bırakılmasını desteklediğini ve plana karşı çıkılmayacağını ifade etmişti.

İsrail, yaklaşık 800 tünel tespit ettiğini, fakat tünel ağının bilinenden çok daha büyük olduğunu öne sürmüştü.