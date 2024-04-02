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        Haberler Dünya İsrail basınında çarpıcı iddia: Savunma Bakanı Gallant, İsraillileri Lübnan'la savaşa hazırlamayı düşünüyor

        İsrail basınında çarpıcı iddia: Savunma Bakanı Gallant, İsraillileri Lübnan'la savaşa hazırlamayı düşünüyor

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, halkı Lübnan'la savaşa hazırlamayı düşündüğünü ileri sürüldü. Gallant'ın ayrıca, halkın savaş olasılığını nasıl algılayacağına ilişkin kamuoyu yoklamaları yapılması yönünde talimatlar verdiği de iddialar arasında

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 20:00 Güncelleme: 02.04.2024 - 20:04
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        İsrail Savunma Bakanı hakkında çarpıcı iddia
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        İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Savunma Bakanı Yoav Gallant, kuzeyde Hizbullah'a karşı kapsamlı bir savaş ihtimalinde İsraillileri hazırlamanın en iyi yolunun bulunması için 29 Mart'ta toplantı düzenledi.

        Tel Aviv'in dün Şam'da İranlı yetkilileri hedef alan saldırının sorumluluğunu henüz üstlenmediği kaydedilen haberde "Tel Aviv'in bunun sorumlusu olduğunu kabul edecek olursak, halkı Hizbullah ve İranlı hamileri ile geniş çaplı bir savaşa hazırlamak için gerçek bir ihtiyaç oluşmuş olacak" ifadelerine yer verildi.

        Gallant'ın ayrıca, halkın savaş ihtimalini nasıl algılayacağına ilişkin kamuoyu yoklamaları yapılması yönünde talimatlar verdiği ve bir savaş durumunda bilgilendirme şeklinin en iyi yolunun tespitini talep ettiği aktarıldı. Haberde "Savunma Bakanı Gallant, yalnızca İsrail halkının yükselen savaş olasılığına verdiği tepkiden değil aynı zamanda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın kamuoyunu bilinçlendirme kampanyasına vereceği tepkiden de endişe duyuyor. Nasrallah'ın İsrail medyasının sıkı bir takipçisi olduğu düşünülüyor. Konuşmalarında sık sık İsrail'deki kamuoyunun duyarlılığını analiz ediyor. Dolayısıyla Nasrallah, böyle bir kampanyayı İsrail ile askeri çatışmayı yoğunlaştırmak için bir fırsat olarak görebilir" ifadeleri kullanıldı.

        Lübnan'la savaşa dair bir kampanya meselesinin İsrail ordusundaki üst düzey subayları da rahatsız ettiğine dikkati çeken gazetede ayrıca adı belirtilmeyen İsrailli kaynağın "(Lübnan'a karşı) kampanyayı hızlandırmalıyız. Vatandaşların paniğe kapılmaları için değil, farkındalık yaratmak ve neye hazırlandığımızı tam olarak bilmeleri için" dediği ifade edildi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir. Arşivdendir.

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        #israil
        #lübnan
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