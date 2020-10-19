Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerMerak Edilenler

İŞKUR personel alımı başvuru 2020! İŞKUR personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR personel alımı başvuruları, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İŞKUR işçi alımı ilanı resmi internet sayfasından duyuruluyor. 3500 TL maaşla sınavsız personel alımı için başvurular devam ediyor.

19.10.2020 - 10:45 | Güncelleme: ABONE OL
İŞKUR personel alımı başvuru 2020! İŞKUR personel alımı başvuru şartları nelerdir?


İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2020

İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.
Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-En az ilkokul mezunu olmak

-Sağlık problemi bulunmamak

-Takım çalışmasına yatkın

-Kişisel temizliğe önem veren,

İŞKUR İŞÇİ ALIMI POZİSYONLAR NELERDİR?

İŞKUR 'da kamu ilanları kısmında yayımlanan ilanlara baktığımızda aşağıdaki pozisyonlara personel ve işçi alımı yapıldığı görülüyor:

Güvenlik Görevlisi

Hasta Bakımı Teknisyeni

Beden İşçisi (Genel)

Elektrikçi (Genel)

Temizlik Görevlisi

Sıhhi Tesisatçı

Sıvacı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İfşa olmuştu! Cem Özer aşka geldi
İfşa olmuştu! Cem Özer aşka geldi
Mahkemeden araç sahiplerini ilgilendiren karar
Mahkemeden araç sahiplerini ilgilendiren karar
Garip ve mucizevi... Kirpikleri bakın neden uzuyor
Garip ve mucizevi... Kirpikleri bakın neden uzuyor
Defne Samyeli'nin küçük kızından paylaşım... 17 yaşına girdi
Defne Samyeli'nin küçük kızından paylaşım... 17 yaşına girdi
Dokuz ayda 51 milyar TL çıktı
Dokuz ayda 51 milyar TL çıktı
İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı?
İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı?
İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kısa çalışan işçi sayısı azaldı
Kısa çalışan işçi sayısı azaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X