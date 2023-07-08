Işın Karaca hastalığını açıkladı

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Işın Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'saçkıran' olarak da bilenen Alopesi Areata hastalığına yakalandığını açıkladı. Saçlarının olmadığı bir fotoğrafı yayınlayan Karaca, bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

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Duygularını ifade eden Işın Karaca, "Kanser tedavisi görmüyorum. Kemoterapi tedavisi gören herkese Allah acil şifa versin. Amacım asla hastalık kıyaslamak değil. Herkesin yaşadığı kendine zaten zor. Benimkisi ise iki yıldır süregelen bir yaşam..." şeklinde konuştu.

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"SAKLAMAK DAHA ZOR GELMEYE BAŞLADI"



Karaca, konuyla ilgili şunları söyledi:nGördüğünüz üzere saçım yok, kaşlarım yok, kirpiklerim de... Hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok. Bugüne kadar verdiğim lazer epilasyon paralarına yazık. Siz bilmeden ben neler atlatmışım... Siz bilmeden en zor günümde bile peruk takıp, şarkılarını bangır bangır söyledim. Çünkü hayat bunu gerektiriyordu… Saklamak artık daha zor gelmeye başladı hastalıktan. Paylaşma sebebim bu… Ben hep bir umutla saçlarım geri gelecek diye beklerken hastalık bu noktaya gelince benim uzun bir süre kel kalacağımı anlayınca yükü hafifletmem gerekiyordu. Hayır, arkadaşlar... Kanser tedavisi görmüyorum. Hastalığımın adı; Alopeci Universal (AU). Kısaca; saçkıranın son evresi... Hemen bunu söylemem gerekir ki ortalığı kimse karıştırmasın. Kemoterapi tedavisi gören herkese Allah acil şifa versin. Amacım asla hastalık kıyaslamak değil. Herkesin yaşadığı kendine zaten zor. Benimkisi ise iki yıldır süregelen bir yaşam...



Hikayem çok uzun ama bir o kadar kısa... İyi okuyun. İlk aşıdan bu yana kafamda minik minik yaralar oluştu. 'Alerji mi?' dedik, 10 doktor gezdim. Değilmiş! 'Endokrinolojiye bağlı bir durum mu?' dedik. O da değilmiş...

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"EN SEVDİKLERİMİN CENAZESİNE BİLE GİDEMEDİM"



Sıra geldi ikinci aşıya... Aşıdan iki hafta sonra o minik minik yaralar saçlarımla beraber döküldü. Biz o arada Emir'le saç modelleri üretmek için kuş tutuyoruz… Takma, yapıştırma, kelleyi boyama... Ne ararsan yaptık. Haydi, ben bunun üstüne bir de Covid-19 oldum mu! O minik minik dökülen saçlar bir anda para para döküldü. Bayağı Alopcia Areta olmuşum… İkinci kez Covid-19 geçirdiğimde dökülen para para bölgeler iyice açıldı. Örtmek artık imkansız olmuştu ve ben içime kapanıp, kimseyle görüşemedim çünkü anlatamadım. En sevdiklerimin cenazesine bile gidemedim. Millet beni asosyal zannediyor, halbuki kendimle savaşıyorum o arada… Her şeyi konuşabilen kadın kendince sustu… Bu arada sürekli tedavi görüyorum. Kafama yediğim iğne sayısını, yuttuğum akıllı ilaçların miktarını unuttum... Hiçbiri fayda göstermedi. 2 Ocak 2023'te hem Covid-19 hem Influenza geçirdim, inanılmaz bir kombo! Hiç tavsiye etmem…



Saçkıranı stres de tetikliyor tabii ki.. 6 Şubat 2023'de yaşadığımız hüzün ve üzüntü sanırım işin tuzu, biberi oldu… 10 Mart gecesi saçlarım, kökleri ile birlikte komple söküldü, kalanı da Mia'ya kestirdim ve biz ailecek iyileşme sürecine başladık. Önce kabul sürecini atlatmamız gerekiyordu. Zaman zaman Can hala benim canım yanmasın diye konuşmamı istemese de bu hastalığa da farkındalık yaratmak lazım diye düşünüyorum. Bu yaşadıklarımdan ötürü kimseyi suçlamıyorum. Ne de olsa bu bir otoimmun hastalığı... Haşimato tiroit hastalığım var ve takriben 28 yıldır hepinizin önünde yaşadığım kilo sorunlarıyla alakalı zaten şahitsiniz. Kısacası altta yatan bağışıklık problemlerim vardı.