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Mobil bankacılık uygulaması İşCep'te yeni bir uygulama devreye alan İş Bankası, İşCep’ten farklı uygulamalardaki işlemlere erişilebileceğini bildirildi.

Bankadan yapılan açıklamada, İşCep’ten Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta’ya şifresiz geçiş yapabileceği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, firmalar da, İşCep ile 8 milyondan fazla dijital müşteriye ulaşabilecekler.

Konuya ilişkin konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "Dijital çağda müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için müşteri analitiği, inovasyon ve müşteri deneyimi alanlarında yetkinliklerimizi sürekli geliştiriyoruz. Mobil bankacılık uygulaması olan İşCep bu anlayışımızın bir ürünü. Ortak iş yapış yöntemlerini zenginleştirmek amacıyla çok uzun süredir teknolojik alanda yaptığımız yatırımları API’ler aracılığıyla sektörün kullanımına sunuyoruz. Şimdi bu API’leri kullanarak yapılan geliştirmeyle müşterilerimizin, Anadolu Hayat Emeklilik Mobil uygulamasından sunulan bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünlerine, Anadolu Sigorta Sigortam Cepte uygulamasından sunulan sigortacılık hizmet ve ürünlerine İşCep’ten şifresiz olarak erişimi mümkün hale geldi” dedi.

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