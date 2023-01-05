İş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı yaptı. MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda konuşan Nebati, aralıkta tüketici enflasyonunu oluşturan sepetteki ürünlerin bir çoğunda fiyat artışlarının yavaşladığını ve tüketici enflasyonunun yüzde 64,27'ye gerileyerek OVP tahmininin de altında gerçekleştiğini söyledi. Yurt içi üretici fiyat endeksinin de aylık bazda gerilediği aktaran Nebati, "Daha önce de çok defa ifade ettiğim gibi, 2023 yılının ilk aylarından itibaren gerek tüketici gerekse üretici enflasyonunda beklentilerdeki düzelme, emtia fiyatlarındaki normalleşme ve özel sektör firmalarımızın da katkısıyla hızlı düşüşlerin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Enflasyonla mücadelenin çok boyutlu ve topyekun yapılması gerektiğini aktaran Nebati, şu açıklamalarda bulundu:

"Bizim aldığımız önlemler kadar iş dünyamızın da atacağı adımlar son derece önemlidir. Biz ne diyoruz? 'Birlikten berekete' diyoruz. Bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz ölçüde başarılı olacağımızı biliyoruz. Fiyat sabitlemesi yapan ve çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Yakın dönemde çok güzel haberler geliyor. Dün itibarıyla (indirim) çağrılarımıza Türkiye çapında faaliyet gösteren bazı zincir marketlerimizin karşılık verdiğini büyük bir memnuniyetle öğrendik. Buradan, tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum."

''HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ''

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyonun herkesin ortak sorunu olduğunu, işsizliğe ve küçülmeye sebep olmadan bu sorunu beraberce aşacaklarını belirterek, "Güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Sizler de gelin elinizi taşın altına koyun. O vakit birlik içinde bu taşı yolumuzdan bir an evvel kaldırıp atarız. Biz bu mücadelede kesin kararlıyız. Birliğimizden nasıl büyük bir bereket doğacağını inşallah hepimiz göreceğiz. Bu süreçte zaten sizlere gereken her türlü desteği veriyoruz, vermeye de hazırız." ifadelerini kullandı.

Halihazırda petrol fiyatlarının, taşıma maliyetlerinin, konteyner ücretlerinin düştüğünü, piyasanın canlı olduğunu, öngörülebilirliğin yükseldiğini, döviz kurundaki oynaklığın en az seviyeye indiğini, vergilerin düşürüldüğünü anlatan Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylesine bir ortamda bu fiyatlar ve gevşeme piyasaya yansımıyorsa ortada bir problem vardır. Bu problemi ülkeye kimsenin yaşatmaya hakkı yok. Çağrımız şeffaf bir şekilde lütfen elinizi taşın altına koyun. Tüm marketlere, yerel ve ulusal tüm üreticilere, 'enflasyonun düşeceğine ilişkin kuvvetli beklentilerin oluştuğu bu dönemde hep beraber hareket edelim' diyoruz. Birlikten bereket doğar. Bereket bizim kavramımız. Biz öyle 'loading moading' demeyiz. Biz, 'Bismillah, vira Bismillah' deriz. Lütfen vatandaşlarımızın beklentilerine uygun hareket edin. Bu mücadelede kararlıyız ve geri adım atmayacağız."

"İLAVE ALTIN SERTİFİKASI İHRAÇ EDECEĞİZ"

Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında güçlü bir üretim ekonomisi haline gelmek için gereken tüm adımları kararlı bir şekilde attıklarını, Kur Korumalı Mevduat ve Altın Tasarruf Sistemi gibi çeşitli finansal araçları devreye alarak başta döviz kuru olmak üzere finansal istikrarı güçlendirirken öngörülebilirliği de artırdıklarını söyledi.

Bu finansal araçlardan birisinin Darphane Altın Sertifikası olduğunu dile getiren Nebati, "Bireysel yatırımcılarımız bu araca büyük bir ilgi göstermiş, 5 ton altın karşılığında ihraç edilen 500 milyon adet Darphane Altın Sertifikası'nın 403 milyon adedi sadece 45 günde satılmıştır. İlave altın sertifikaları da ihraç etmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Nebati, yeni dönemde, selektif kredi politikalarını uygulamaya alarak ülke kaynaklarını istihdam artışı sağlayan, etkin ve verimli üretim alanlarına aktardıklarını kaydederek, 2022'de Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında işletmelere toplamda 110 milyar liralık kredi imkanı sağladıklarını, kasım itibarıyla toplam kredi artışının yüzde 81'lik kısmının reel sektöre açılan ticari kredilerden sağlandığını vurguladı.

Makroihtiyati tedbirlerin etkisiyle politika-kredi faizi makasının ağustos başına göre 7,8 puan gerilediğini aktaran Nebati, TL ticari kredi faiz oranının 23 Aralık itibarıyla yüzde 13,7 seviyesine kadar düştüğünü bildirdi.

Nebati, bu gerilemenin gelecek dönemde de sürmesini ve politika-kredi faizi makasının daha da yakınsamasını beklediklerini vurguladı.