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İş Bankası, 32 bölgede ve 16.5 milyondan fazla üye işyerinde kabul edilen UnionPay QR kod ile ödeme yöntemini Avrupa'da kabul eden ilk banka olduğunu duyurdu.

Türkiye İş Bankası ve UnionPay International arasında yapılan anlaşmayla, "UnionPay" mobil uygulama kullanıcılarının, İş Bankası üye işyerlerinde UnionPay QR kodunu okutarak ödeme yapabileceği bildirildi.

İş Bankası'nın Maximum İşyerim uygulamasını indiren üye işyerlerinin de UnionPay QR seçeneği ile ödeme kabul edebileceği kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turistlerin sayısının her geçen yıl artmasıyla birlikte UnionPay logolu kartlarla yapılan işlem hacimleri de önemli ölçüde arttı. Maximum İşyerim uygulamasını kullanan üye işyerlerimiz UnionPay QR seçeneği ile Çinli turistlerden ödeme kabul edebilecek. Bu işbirliği sayesinde, UnionPay mobil uygulamasını kullanan Çinli turistlerin QR ile ödeme hizmetini İş Bankası aracılığı ile ülkemizde de alacak olmaları, başta turistik bölgelerdeki yerel işletmeler olmak üzere işyerlerinin hacimlerine önemli ölçüde katkı sağlayacak" dedi.

UnionPay International Orta Doğu Bölgesi Genel Müdürü Han Wang de, "UnionPay olarak Türkiye'de bir mobil ödeme köprüsü kurmaktan çok memnunuz. İş Bankası ile yapılan QR kod kabulündeki bu önemli işbirliği, UnionPay kart sahiplerinin Türkiye'ye olan seyahatlerindeki ödeme deneyimlerini zenginleştirecektir" diye konuştu.