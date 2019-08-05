İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, Bloomberg HT'de Ali Çağatay'ın konuğu oldu. Nisan ayında Ersin Özince'nin yerine seçilen ve bankanın ilk kadın başkanı olan Füsun Tümsavaş, İş Bankası'nın ilkleri yaratan bir kurum olduğunu belirterek kadını içselleştirdiğini belirtti.

Tümsavaş, 10 yıl önce 7 kadından birinin çalıştığını şimdi 5 kadından birinin çalıştığını söyleyerek ilerleme olduğunu ancak ülkedeki kadın istihdamının aynı ölçüde tatminkar olmadığını belirtti. "Erkek istihdamının yarısı kadar kadın istihdamı" var diyen Tümsavaş İş Bankası içerisinde kadın istihdam oranının yüzde 56 olduğunu ve 12 bin kadın çalışanın olduğunu açıkladı.

Kendisinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine yurt içinden olağanüstü ve duygulandıran geri dönüşler aldığını belirten Füsun Tümsavaş, "Benim unuttuğum pek çok kavramı bana hatırlatacak, farkındalık yaratacak ölçüde tepkiler geldi" dedi.

'EN KIYMETLİ SERMAYEMİZ İNSAN KAYNAĞI'

Hiyerarşik model mi iyi çalışıyor, kurum içi sadakat mi daha iyi çalışıyor sorusuna Tümsavaş, "Tek başına finansallarınız, mali gücünüz, büyüklüğünüzle kendinizi açıklayamıyorsunuz. Banka olarak en kıymetli sermayemiz insan kaynağı. En baştan, işe alım süreçlerinden İK uygulamalarına, emeğe saygıdan çalışan haklarına uzanan köprüde çalışanla çok sıcak temas kurarak ilgileniyoruz. " dedi.

Tümsavaş, "Çalışan İş Bankası'nın kapısından girdiğinden itibaren hangi kuralların uygulanacağını, atamaların nasıl olacağını bilir. Olası bir hak ihlalinde hakkını nasıl arayacağını bilir. Sınav sistemimiz ve hak arama sistemimiz çok güçlüdür." şeklinde konuştu.

İş Bankası'nda işten ayrılma döngüsünün yüzde 2'lik bir oranda olduğunu, bankacılık sektöründe ise bu oranın yüzde 15 olduğunu belirten Tümsavaş, "İş Bankalı kendini korunaklı ve güvenli hissediyor. Çalışanlarımızın aidiyeti yüksek, bunu çok kıymetli buluyorum" dedi.