05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, Bloomberg HT'de Ali Çağatay'ın konuğu oldu. Nisan ayında Ersin Özince'nin yerine seçilen ve bankanın ilk kadın başkanı olan Füsun Tümsavaş, İş Bankası'nın ilkleri yaratan bir kurum olduğunu belirterek kadını içselleştirdiğini belirtti.
Tümsavaş, 10 yıl önce 7 kadından birinin çalıştığını şimdi 5 kadından birinin çalıştığını söyleyerek ilerleme olduğunu ancak ülkedeki kadın istihdamının aynı ölçüde tatminkar olmadığını belirtti. "Erkek istihdamının yarısı kadar kadın istihdamı" var diyen Tümsavaş İş Bankası içerisinde kadın istihdam oranının yüzde 56 olduğunu ve 12 bin kadın çalışanın olduğunu açıkladı.
Kendisinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine yurt içinden olağanüstü ve duygulandıran geri dönüşler aldığını belirten Füsun Tümsavaş, "Benim unuttuğum pek çok kavramı bana hatırlatacak, farkındalık yaratacak ölçüde tepkiler geldi" dedi.
'EN KIYMETLİ SERMAYEMİZ İNSAN KAYNAĞI'
Hiyerarşik model mi iyi çalışıyor, kurum içi sadakat mi daha iyi çalışıyor sorusuna Tümsavaş, "Tek başına finansallarınız, mali gücünüz, büyüklüğünüzle kendinizi açıklayamıyorsunuz. Banka olarak en kıymetli sermayemiz insan kaynağı. En baştan, işe alım süreçlerinden İK uygulamalarına, emeğe saygıdan çalışan haklarına uzanan köprüde çalışanla çok sıcak temas kurarak ilgileniyoruz. " dedi.
Tümsavaş, "Çalışan İş Bankası'nın kapısından girdiğinden itibaren hangi kuralların uygulanacağını, atamaların nasıl olacağını bilir. Olası bir hak ihlalinde hakkını nasıl arayacağını bilir. Sınav sistemimiz ve hak arama sistemimiz çok güçlüdür." şeklinde konuştu.
İş Bankası'nda işten ayrılma döngüsünün yüzde 2'lik bir oranda olduğunu, bankacılık sektöründe ise bu oranın yüzde 15 olduğunu belirten Tümsavaş, "İş Bankalı kendini korunaklı ve güvenli hissediyor. Çalışanlarımızın aidiyeti yüksek, bunu çok kıymetli buluyorum" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!