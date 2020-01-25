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İş Bankası Grubu, Elazığ'da yaşanan depremin ardından Kızılay'ın başlattığı yardım kampanyasına 5 milyon liralık katkıda bulunacak. İş Bankası Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Elazığ’da yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın aileleri ile dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların hızla sarılmasına yardımcı olmak amacıyla Türk Kızılay tarafından başlatılan yardım kampanyasına Türkiye İş Bankası Grubu olarak 5 milyon Türk Lirası bağış yapılmasına karar verilmiştir.

Bir kez daha, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. "