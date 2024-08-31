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        Haberler Dünya İran, Rus güçlerine İHA eğitimi vermek için Ukrayna topraklarına yetkili gönderdiği iddialarını yalanladı | Dış Haberler

        İran, Rus güçlerine İHA eğitimi vermek için Ukrayna topraklarına yetkili gönderdiği iddialarını yalanladı

        İran, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin, İranlı bir askeri yetkilinin Rus güçlerine insansız hava araçları eğitimi vermek için Ukrayna topraklarında bulunduğuna dair iddiasını yalanladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 01:28 Güncelleme: 31.08.2024 - 01:28
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        İran, Ukrayna'yı yalanladı
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        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Rus güçlerine eğitim vermek amacıyla İranlı askeri yetkilinin Ukrayna'da bulunduğu iddiasını "temelsiz" olarak nitelendirdi.

        İran'ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl yoldan çözülmesi gerektiğine inandığını belirten Kenani, "Bu tür asılsız iddialar belirli siyasi amaç ve saiklerle ileri sürülüyor. Bu tür suçlamalar İran'ın Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin ilkeli yaklaşımına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna Güvenlik Servisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Tuğgeneral Abbas Musa Şerifi Mollaserayi'nin, Rus güçlerine eğitim vermek üzere 2022'de Kırım'a beraberinde bir grup İHA eğitmeni ile geldiğini iddia etmişti.

        Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'ya Ukrayna'ya karşı savaşta yardım ettiği iddiasıyla İranlı general hakkında dava açtıklarını duyurmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ukrayna
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