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        Haberler Gündem İran'da Kasım Süleymani anmasında patlama yaşandı: Kasım Süleymani kimdir ve ne zaman nasıl öldü?

        İran'da Kasım Süleymani anmasında patlama yaşandı: Kasım Süleymani kimdir?

        İran'da Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı olarak anılan Kasım Süleyman'nın dördüncü ölüm yıl dönümünde mezar yakınlarında art arda iki patlama meydana geldi. 73 kişi hayatını kaybederken, patlamanın "terör saldırısı" olduğu bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 16:56 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:56
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          ANMA TÖRENİNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

          Bugün, İran'da Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin dördüncü ölüm yıl dönümünde, mezarı yakınında düzenlenen tören sırasında art arda iki patlamanın meydana geldi. Yaşanan patlamalarda en az 73 kişinin hayatını kaybettiğini aktarıldı, patlamalar "terör saldırısı" olarak nitelendirildi. 170 kişinin yaralandığı aktarıldı.

        • 2

          KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR VE NEDEN ÖLDÜ?

          Kasım Süleymani, İran'ın Ortadoğu'daki etkisinin mimarlarından biri ve en önemli faktörlerindendi. Kasım Süleymani'nin etkisi İran'da uzun yıllar boyunca hissedildi.

          Kasım Süleymani, resmi olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün komutanıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin en yüksek siyasi ve dini makamı olan 'Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığı ile bilinen Süleymani, İran'ın Ortadoğu'daki politikasının ve operasyonlarının mimarlarındandı.

        • 3

          İran'ın içinde ve dışında da adını duyuran Süleymani, Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen'de İran nüfuzunu artırdı ve Tahran'a bağlı silahlı milisler devşirdi.

          Süleymani özellikle Suriye ve Irak'taki savaşlarda etkili bir rol oynamıştır. Bizzat cephede bulunan Kasım Süleymani, Suriye'de Esed ordusunun yanında savaşan Şii milislerin kazanımlar elde etmesini sağladı.

        • 4

          İran-Irak savaşı sırasında yıldızı parlayan Kasım Süleymani, 1998 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusunun komutanlığına getirildi. Süleymani liderliğindeki İran Devrim Muhafızları, Ortadoğu'da istihbari, mali ve siyasi etkisini ülke sınırının dışına taşıdı.

        • 5

          1980 yılında Saddam Hüseyin’in liderliğindeki Irak ile İran arasında başlayan ve sekiz yıl süren savaş sırasında Süleymani, Irak cephesinde daha sonra İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey kadrosu olacak isimlerle beraber görev yaptı.

        • 6

          Kuruluşu Irak-İran savaşı dönemine uzanan, Tahran’ın Saddam Hüseyin’in baskısına maruz kalan Iraklı Şiilerden oluşturduğu Bedir Örgütü Irak’ın siyasetinde önemli bir konuma getirildi.

          2011 yılında Suriye’de savaşın başlamasıyla Esed rejiminin çökmesinden endişe eden Süleymani, Irak’taki Şii milislerden Suriye’ye takviye göndererek oradaki savaş seyrine etkili oldu.

          Süleymani, Suriye’de oluşan boşluktan yararlanarak gücüne güç katan El Kaide çizgisindeki DEAŞ ile mücadelenin etkili bir figürüydü.

          İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD güçlerince düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü.

          Kaynak: BBC

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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