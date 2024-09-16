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        Haberler Gündem Güvenlik Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 4 PKK'lı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 12:29 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:49
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        6 terörist etkisiz hale getirildi
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        Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 4 PKK'lı terörist ile Suriye'deki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz.

        Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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        #PKK
        #Irak
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        #Son dakika haberler
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