Sisli hava vapur seferlerini etkiledi! İstanbul'da 12 vapur seferi iptal edildi
İstanbul güne yoğun bir sis ile başladı. Sisli hava trafiği zorlarken, deniz yolunu da etkiledi ve İstanbul'da 12 vapur seferi iptal edildi. İşte, Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre 29 Şubat Perşembe iptal edilen vapur seferleri...
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İstanbul'da sisli hava hayatı olumsuz etkiliyor. Görüşü düşüren ve tehlikelere yol açabilen sis deniz ulaşımına da vurdu ve hava muhalefeti nedeniyle 12 vapur seferi iptal edildi. İşte, 29 Şubat Perşembe İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri...
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İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ 29 ŞUBAT PERŞEMBE
Şehir Hatları, İstanbul'da iptal olan vapur seferlerini açıkladı. Açıklamada, "Hava muhalefeti (yoğun sis) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." ifadelerine yer verildi. İşte, iptal olan vapur seferleri;
06:15 Eminönü-Beykoz
07:55 Eminönü-Beylerbeyi
Anadolu Hisarı-Eminönü
Sarıyer-Eminönü
Beykoz-Sarıyer
Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer
Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş
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BUGÜN İSTANBUL'DA İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ
İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur)
Küçüksu-İstinye
Kadıköy-Sarıyer
Çengelköy-Eminönü
Arnavutköy-Eminönü
Bilgilerinize sunarız.
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