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        Haberler Gündem İptal olan vapur seferleri 29 Şubat Perşembe: Bugün İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi?

        Sisli hava vapur seferlerini etkiledi! İstanbul'da 12 vapur seferi iptal edildi

        İstanbul güne yoğun bir sis ile başladı. Sisli hava trafiği zorlarken, deniz yolunu da etkiledi ve İstanbul'da 12 vapur seferi iptal edildi. İşte, Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre 29 Şubat Perşembe iptal edilen vapur seferleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 07:54 Güncelleme: 29.02.2024 - 07:54
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        • 1

          İstanbul'da sisli hava hayatı olumsuz etkiliyor. Görüşü düşüren ve tehlikelere yol açabilen sis deniz ulaşımına da vurdu ve hava muhalefeti nedeniyle 12 vapur seferi iptal edildi. İşte, 29 Şubat Perşembe İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri...

        • 2

          İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ 29 ŞUBAT PERŞEMBE

          Şehir Hatları, İstanbul'da iptal olan vapur seferlerini açıkladı. Açıklamada, "Hava muhalefeti (yoğun sis) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." ifadelerine yer verildi. İşte, iptal olan vapur seferleri;

          06:15 Eminönü-Beykoz

          07:55 Eminönü-Beylerbeyi

          Anadolu Hisarı-Eminönü

          Sarıyer-Eminönü

          Beykoz-Sarıyer

          Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer

          Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş

        • 3

          BUGÜN İSTANBUL'DA İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ

          İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur)

          Küçüksu-İstinye

          Kadıköy-Sarıyer

          Çengelköy-Eminönü

          Arnavutköy-Eminönü

          Bilgilerinize sunarız.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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