03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs salgını, teknoloji dünyasındaki planları da alt üst etti. Salgın nedeniyle önlem olarak Çin’deki teknoloji mağazalarının birer birer kapanması ve fabrikalarda da üretime verilen zorunlu aralar, akıllı telefon sevkiyatlarını da vurdu.
Wuhan koronavirus salgınının Çin'deki iPhone tedarikini sarstığını belirten ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, ABD’li şirketin 2020'nin ilk çeyreğinde iPhone sevkiyat tahminini yüzde 10 azaltarak 36-40 milyon adede indirdiğini duyurdu.
Virüs, Apple'ın Mart ayında piyasaya sürmeyi planladığı ve bunun için Şubat ayında üretime başlayacağı yeni nesil iPhone'larının üretimini de etkiledi.
Foxconn’un “Spesifik üretim uygulamalarımız hakkında yorum yapmıyoruz, ancak tüm global üretim yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edebilmemizi sağlayacak önlemleri aldığımızı söyleyebiliriz” açıklamasına karşın, daha uygun fiyatla gelmesi ve 'iPhone 9' veya 'iPhone SE 2' adıyla gelmesi beklenen yeni iPhone’un tedarik sayısının kısıtlanabileceği ifade ediliyor.
YÜZDE 50-60 AZALDI
Apple analisti Kuo ile TF International Securities’in yaptığı araştırmaya göre koronovirüs etkisiyle Çin pazarındaki akıllı telefon gönderilerinin de Çin Yeni Yılı tatil döneminde bir önceki yıla göre yüzde 50-60 oranında düştüğü tahmin ediliyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle Apple geçen hafta Çin'deki tüm ofislerini, mağazalarını ve iletişim merkezlerini, en az 9 Şubat'a kadar kapattığını açıklamıştı. Apple’ın yanısıra Xiaomi ve Huawei başta olmak üzere akıllı telefon markaları ve teknoloji mağazaları da Çin’deki salgından etkilenmişti.
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