İPHONE 16 KAMERALAR

Apple, iPhone 15 Pro Max'te "dört prizma" tasarımına sahip yeni bir yakınlaştırma lensini piyasaya sürdü; bu, mühendislerin atıcıyı çok fazla yer kaplamadan telefoto yeteneklerine sahip olacak şekilde "katlamanın" bir yolunu bulduğu anlamına geliyor. Bu yeni kamera, Pro Max'in optik yakınlaştırmasını 3x'ten 5x'e çıkarıyor.

Ancak Çin sosyal medya sitesi Weibo'da yer alan Digital Chat Station'a (DCS) göre , hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max yeni tetra prizma telefoto kameraya sahip olacak.

DCS ayrıca iPhone 16 Pro Max'in özellikle Sony IMX803 sensöründen bir yükseltme olan Sony IMX903 sensörünü aldığını da ekledi. Bu, iPhone 16 Pro Max geniş lensinin daha büyük sensör boyutuna sahip olacağı ve düşük ışık koşullarında daha iyi fotoğraf ve videolar için daha fazla ışık toplamasına olanak tanıyacağı anlamına geliyor.

Haitong International Securities'den (bir Hong Kong yatırım şirketi) teknoloji analisti Jeff Pu'ya göre , ultra geniş kameralar da güçleniyor.

Pu, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin ayrıca daha iyi ışık toplama özelliğine sahip 48 megapiksel ultra geniş kameraya sahip olacağını belirtti. Bu nedenle, daha loş ortamlardaki kamera performansı artacaktır. Şu anki haliyle iPhone 15 Pro modellerinde 12 MP ultra geniş kamera bulunuyor.