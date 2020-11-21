ABD'li teknoloki markası Apple, iPhone 12 akıllı telefon serisinin Türkiye'de satışa sunulacağı fiyatları resmen açıkladı. 13 Ekim 2020 tarihinde tanıtımı yapılan 12 serisine dair her şey merak konusu. iPhone 12 Pro fiyatı ne kadar? iPhone 12 Pro özellikleri ve kutu içeriği nasıl?
İPHONE 12 PRO ÖZELLİKLERİ
Renk
Gümüş, Grafit, Altın, Pasifik Mavisi
Ceramic Shield ön yüzey
Dokulu mat cam arka yüzey ve
paslanmaz çelik tasarım
Kapasite
128 GB
256 GB
512 GB
Boyut ve Ağırlık
Genişlik:
71,5 mm
Uzunluk:
146,7 mm
Derinlik:
7,4 mm
Ağırlık: 187 gram
Ekran
Super Retina XDR ekran
6.1 inç (diyagonal) tam ekran OLED
460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 piksel çözünürlük
iPhone 12 Pro’nun ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler
standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart
bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.06 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır)
HDR ekran
True Tone
Geniş renk yelpazesi (P3)
Haptic Touch
2.000.000:1 kontrast oranı (tipik)
800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR)
Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği
Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık
60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP68 derecesi
(30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlik)
Çip
A14 Bionic çip
Yeni nesil Neural Engine
Kamera
12 MP Pro kamera sistemi: Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralar
Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı
Geniş: ƒ/1.6 diyafram
Telefoto: ƒ/2.0 diyafram (iPhone 12 Pro); ƒ/2.2 diyafram (iPhone 12 Pro Max)
2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 4 kat optik zoom aralığı (iPhone 12 Pro)
10 kata kadar dijital zoom (iPhone 12 Pro)
2,5 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 5 kat optik zoom aralığı (iPhone 12 Pro Max)
12 kata kadar dijital zoom (iPhone 12 Pro Max)
LiDAR Tarayıcısı yardımıyla Gece modunda portreler
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
Çift optik görüntü stabilizasyonu (Geniş ve Telefoto)
Sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu (iPhone 12 Pro Max Geniş)
Beş bileşenli lens (Ultra Geniş); altı bileşenli lens (Telefoto); yedi bileşenli lens (Geniş)
Yavaş Senkron özelliğine sahip daha parlak True Tone Flash
Panorama (63 MP’e kadar)
Safir kristal lens kapağı
%100 Focus Pixels (Geniş)
Gece modu (Ultra Geniş, Geniş)
Deep Fusion (Ultra Geniş, Geniş, Telefoto)
Akıllı HDR 3
Apple ProRAW*
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Lens düzeltme (Ultra Geniş)
Gelişmiş kırmızı göz düzeltme
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG
Video Kaydı
Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar HDR video kaydı
Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
Videolar için sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)
Videolar için optik görüntü stabilizasyonu (Geniş ve Telefoto)
2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 4 kat optik zoom aralığı (iPhone 12 Pro)
6 kata kadar dijital zoom (iPhone 12 Pro)
2,5 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 5 kat optik zoom aralığı (iPhone 12 Pro Max)
7 kata kadar dijital zoom (iPhone 12 Pro Max)
İşitsel zoom
Daha parlak True Tone Flash
QuickTake video
Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Gece modunda hızlı çekim
Saniyede 60 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme
Videoyu oynatırken yakınlaştırma
Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
Stereo kayıt
TrueDepth Kamera
12 MP kamera
ƒ/2.2 diyafram
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
Animoji ve Memoji
Gece modu
Deep Fusion
Akıllı HDR 3
Dolby Vision ile saniyede 30 kareye kadar HDR video kaydı
Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 120 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Gece modunda hızlı çekim
Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
QuickTake video
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Lens düzeltme
Retina Flash
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Face ID
TrueDepth kamera aracılığıyla yüz tanıma
Cellular ve Wireless
Model A2407**
5G NR (Bant n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79)
FDD-LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)
TD-LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Model A2411**
5G NR (Bant n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79)
FDD-LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)
TD-LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Tüm modeller
5G (sub-6 GHz)4
4x4 MIMO ve LAA özelliklerine sahip Gigabit LTE4
2x2 MIMO özellikli Wi‑Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.0 wireless teknolojisi
Uzamsal farkındalık için Ultra Geniş Bant çipi5
Okuyucu modu özellikli NFC
Güç koruma özellikli Ekspres Kartlar
Konum
Yerleşik GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDo
Dijital pusula
Wi-Fi
Cellular
iBeacon ile mikro lokasyon
Görüntülü Arama
Hücresel ağ veya Wi-Fi üzerinden FaceTime görüntülü arama
5G veya Wi-Fi üzerinden FaceTime HD (1080p) görüntülü arama
Sesli Arama
FaceTime sesli arama
Voice over LTE (VoLTE)4
Wi-Fi üzerinden arama4
Ses Çalma
Desteklenen ses biçimleri: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Korumalı AAC, MP3, Lineer PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3),Dolby Digital Plus (E‑AC‑3),Dolby Atmos ve Audible (2, 3, 4 biçimleri, Audible Enhanced Audio, AAX ve AAX+)
Uzamsal ses çalma
Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen maksimum ses düzeyi sınırı
Video Oynatma
Desteklenen video biçimleri: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 ve Motion JPEG
Dolby Vision, HDR10 ve HLG özellikli HDR
Apple TV’ye (2. nesil veya daha yeni bir model) veya AirPlay 2 özellikli akıllı televizyonlara 4K HDR kalitesine kadar AirPlay yansıtma, fotoğraf ve video çıkışı
Video yansıtma ve video çıkışı desteği: Lightning Dijital AV Adaptörü ve Lightning - VGA Adaptörü ile 1080p’ye kadar (adaptörler ayrı satılır)
Siri
Mesaj göndermek, anımsatıcı ayarlamak ve çok daha fazlası için sesinizi kullanın
Kilit Ekranı’nızda ve Mesajlar, Mail, QuickType ve daha fazla uygulamada akıllı öneriler alın
“Hey Siri” özelliğiyle, ellerinizi kullanmadan sadece sesinizle etkinleştirin
Favori uygulamalarınızda kestirmeleri çalıştırmak için sesinizi kullanın.
Güç ve Pil
Video oynatma:
17 saate kadar
Online video izleme:
11 saate kadar
Ses çalma:
65 saate kadar
Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil
15 W’a kadar MagSafe özellikli kablosuz şarj10
7,5 W’a kadar Qi özellikli kablosuz şarj10
USB üzerinden bilgisayara veya güç adaptörüne bağlayarak şarj etme
Hızlı şarj özelliği:
20 W veya daha güçlü adaptör ile yaklaşık 30 dakikada %50’ye kadar şarj11 (adaptör ayrı satılır)
MagSafe
15 W’a kadar kablosuz şarj10
Mıknatıs dizilimi
Hizalama mıknatısı
Aksesuar Tanıma özellikli NFC
Manyetometre
Sensörler
Face ID
LiDAR Tarayıcısı
Barometre
Üç eksenli jiroskop
İvmeölçer
Yakınlık sensörü
Ortam ışığı sensörü
İşletim Sistemi
iOS 14
Dünyanın en kişisel ve güvenli mobil işletim sistemi iOS, sunduğu birçok güçlü özelliğin yanı sıra gizliliğinizi koruyan bir tasarıma sahip.
Mail Eki Desteği
Görüntülenebilir belge türleri
.jpg, .tiff, .gif (görseller); .doc ve .docx (Microsoft Word); .htm ve .html (web sayfaları); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview ve Adobe Acrobat); .ppt ve .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (metin); .rtf (zengin metin biçimi); .vcf (iletişim bilgileri); .xls ve .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics; .usdz (USDZ Universal)
Sistem Gereksinimleri
Apple ID (bazı özellikler için gereklidir)
İnternet erişimi13
Mac veya PC ile eşzamanlama için gerekenler:
macOS Catalina 10.15 veya daha yeni bir macOS sürümü ile Finder
macOS El Capitan 10.11.6’dan itibaren macOS Mojave 10.14.6 da dahil tüm sürümler ile iTunes 12.8 veya daha yeni bir iTunes sürümü
Windows 7 ya da daha yeni bir Windows sürümü ile iTunes 12.10.10 veya daha yeni bir iTunes sürümü (apple.com/tr/itunes/download sayfasından ücretsiz indirilebilir)
Çevresel Gereksinimler
Çalışma ortamı sıcaklığı: 0° ila 35°C
Saklama sıcaklığı: -20° ila 45°C
Bağıl nem: %5 ila %95 yoğuşmasız
Çalışma yüksekliği: 3.000 metreye kadar test edilmiştir.
İPHONE 12 PRO TÜRKİYE SATIŞ FİYATI
128 GB
14.999,00 TL
256 GB
15.999,00 TL
512 GB
17.999,00 TL
İPHONE 12 PRO KUTU İÇERİĞİ
Apple, iPhone 12 serisi kutu içeriği ile ilgili "Çevreyle ilgili hedeflerimize ulaşma çabalarımızın bir parçası olarak, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max güç adaptörü veya EarPods ile sunulmuyor. Kutuda; USB-C güç adaptörleri ve bilgisayar bağlantı noktalarıyla uyumlu, hızlı şarj özelliğini destekleyen bir USB-C - Lightning kablosu yer alıyor." dedi.
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