Apple’ın yeni akıllı telefonu iPhone 11’in tanıtılmasına saatler kala, Apple’ın online mağazası Apple Store kapandı. Her yeni ürün öncesi Apple Store’da güncellemeye giden Apple, Türkiye saati ile bu akşam 20:00’da başlayacak olan tanıtım öncesi de sitesini “Hemen döneceğiz” ifadesiyle geçici olarak kapattı.

Apple’ın bu akşam düzenlenecek olan etkinliğinde 3 yeni iPhone modelini tanıtacağı belirtiliyor. Şirketin Cupertino’daki merkezinde yer alan Apple Park’ta gerçekleştirilecek ve Apple’ın YouTube hesabından da canlı yayınlanacak olan etkinlikle birlikte yeni iPhone modellerinin yanısıra yeni Apple Watch’un tanıtılması ve iOS 13 işletim sisteminin de resmen kullanıma sunulması bekleniyor.

Teknoloji dünyasında merakla beklenen etkinlik öncesi iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’ten oluşması beklenen yeni iPhone modelleri için ilk fiyat bilgileri de kamuoyuna sızdı. Buna göre iPhone 11 için başlangıç fiyatı 749 dolar olacak. 64 GB’lik iPhone 11 için beklenen bu fiyatın, 128 GB’lik iPhone 11’de 799 dolar, 256 GB’lik iPhone 11 için ise 899 dolar olacağı tahmin ediliyor.

İPHONE 11 İÇİN NEFESLER TUTULDU!

Kamuoyuna sızan ilk bilgilere göre 3 arka kameralı ve 5.8 inçlik iPhone 11 Pro ise 128 GB için 999 dolar, 256 GB için 1099 dolar ve 512 GB’lik model için ise 1199 dolar olacak.

3 MODEL, 749 DOLARDAN BAŞLAYAN FİYAT!

Yine 3 arka kameranın yanısıra daha geniş erkanlı (6.5 inç) olan iPhone 11 Pro Max’te ise 128 GB’lik başlangıç modeli 1099 dolara, 256 GB’lik modeli 1199 dolara ve 512 GB’lik iPhone 11 Pro Max modeli ise 1299 dolara satılacak.

Bu fiyatların ABD’de olması beklenen perakende satış fiyatlarını olduğunu da belirtmekte fayda var. Eğer bu fiyat seviyeleri resmiyet kazanırsa (ki kuvvetle muhtemel olduğunu da ifade edelim) Türkiye’de iPhone 11 almak isteyenler için 10 bin TL ile 17 bin TL’leri bulan rakamları göze almak gerekecek.

BU HABERİ OKUMADAN YENİ TELEFON ALMAYIN!

Apple’ın bu akşamki tanıtım etkinliğinda, sadece iPhone 11’in merak edenler için değil, mevcut modeller için de yeni haberlerin gelmesi bekleniyor. Bu haberlerin başında ise hiç şüphesiz ki mevcut iPhone modellerin satış fiyatlarına yapılması beklenen indirimler bulunuyor.

ESKİLERİN FİYATLARI NE OLACAK?

Yeni modellerin satışını artırmak isteyen Apple her yeni iPhone tanıtımında benzer bir yol izliyor. Hatta bu yılın başında Apple CEO’su Tim Cook, Türkiye başta olmak üzere gelişmekte olan pazarlardaki iPhone fiyatlarında indirime gideceklerini açıklamıştı. Ancak bu açıklamanın üzerinden yaklaşık 9 ay geçmesine karşın, Apple Türkiye’deki iPhone fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

APPLE’DAN GECE YARISI ŞOK ZAM! HEM DE HEPSİNE...

Teknoloji meraklıları hem yeni iPhone 11 hem de iPhone fiyat indirimi heyecanı sararken, 2018 yılında tanıtılan iPhone XS modelleri ile birlikte aynı gün Apple’ın Türkiye’deki iPhone başta olmak üzere Mac ve diğer ürünlerine kur zammı yaptığını da hatırlatmakta fayda var.