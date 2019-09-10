iPhone 11 için beklenen gün geldi çattı. Apple büyük bir merakla beklenen ve akıllı telefon piyasasındaki rekabeti daha da kızıştıracağı öngörülen iPhone 11 modellerini bu akşam dünyaya tanıtacak. iPhone 11, iPhone pro 11 ve iPhone 11 pro max modellerinde, en yakın rakiplerinin avantaj sağladığı birden fazla kamera özelliğini taşıması bekleniyor. Cihazlarla ilgili ikinci büyük beklenti ise kablosuz şarj ve kablosuz 'ters şarj' özellikleri. Ancak bu beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bu akşamki lansmanda belli olacak. İşte iPhone 11'e dair detaylar...

iPHONE 11 LANSMANI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Apple firması, bu sefer yapacağı tanıtımda bir değişikliğe gitti. iPhone 11 modellerinin tanıtımı, ilk defa olarak Youtube üzerinden gerçekleştirilecek. Apple iPhone 11 tanıtımı, 10 Eylül Salı günü yani bugün TSİ 20:00'de başlayacak. iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone 11R modellerinin tanıtılmasının beklendiği etkinlikte ayrıca 5. nesil Apple Watch'da kullanıcılara sunulacak. Apple'ın saat 20.00'de başlatacağı iPhone 11 lasnman etkinliğinin canlı yayınını aşağıda takip edebilirsiniz.

iPHONE 11 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 11 modellerinin satışa çıkacağı tarih bu akşamki lansman gecesinde belli olacak. Ancak diğer iPhone modellerine bakacak olursa, yeni iPhone'ların Türkiye'de satışa sunulmasının Ekim - Kasım aylarını bulması beklenebilir.

iPHONE 11'İN BEKLNEN ÖZELLİKLERİ

Apple'ın tanıtacağı üç adet yeni telefonunda ek bir arka kamera olacak; aynı zamanda kameralar düşük ışıkta fotoğraf çekme kapasitesine sahip olacak.

Analistler aynı zamanda yeni iPhone telefonlarda daha hızlı işlemcilerin olmasını, yeşil ve pembe gibi farklı dış renk özelliklerinin bulunmasını ve kablosuz kulaklık AirPod'lar için kablosuz şarj imkanlarının olmasını bekliyor.

'CAMLARI KIRILMAYA DAYANIKLI'

Apple'ın yılbaşıl öncesi satışlarını hızlandırmayı planladığı yeni iPhone telefonlarda geniş açı fotoğraf ile video için kameralerda üçüncü bir sensör olacak; aynı zamanda Google Pixel gibi rakipleriyle mücadele edebilmek için video kalitesi artacak.

Bu telefonların sarsıntılara dirençli ve camlarının kırılmaya dayanıklı olması bekleniyor.

Bir diğer iddiası ise telefonlardaki yeni kameraların artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla uyumlu olmasının beklendiği yönünde.

Yeni telefonlarla gelecek olan işletim sistemi iOS 13'ün de telefonların performansını artırıcı özellikler taşıması bekleniyor.

Genel olarak yeni telefonların iPhone XS, XS Max ve XR modellerinden tasarım anlamında çok farklı olmayacağı öne sürülüyor. Böylece Apple üç yıl üst üste aynı tasarımda telefonları piyasaya sürmüş olacak.

Diğer yandan yeni telefonların 5G teknolojisi ile uyumlu olması beklenmiyor.

Şirketin açıklaması beklenen diğer ürünleri arasında, akıllı kol saati Apple Watch'ın beşinci serisi, suya dayanıklı AirPod 3 kulaklıklar, HomePod akıllı ev hoparlörü, iPad tabletler ile Mac bilgisayarların yeni modelleri yer alıyor.