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        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? 25 Kasım 2024 Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları

        Kabine toplanıyor! 25 Kasım Kabine Toplantısı'nda hangi konular ele alınacak?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına katılacak. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek, ardından Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Peki, bugünkü Kabine Toplantısı konuları neler olacak, toplantı saat kaçta başlayacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 07:52 Güncelleme: 25.11.2024 - 07:59
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        • 1

          Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı günlük takvimine göre Kabine bugün toplanıyor. Kabine Toplantısı'nda İsrail-Gazze-Lübnan'daki son gelişmelerin, kayyum atamalarının ve ekonomik konuların ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta başlıyor? İşte, 25 Kasım Kabine Toplantısı hakkında tüm detaylar...

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Kabine, 15 günlük aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine Toplantısı 25 Kasım Pazartesi bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

        • 3

          KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

          2025 ZAM ORANLARI MASADA

          Fahiş fiyatlar ve enflasyonla mücadele ile 2025 yılından geçerli olacak asgari ücret ile emekli ve memur maaşları gündemin öncelikli maddeleri kabine toplantısının gündeminde olacak. Enflasyonla mücadeleye dair ayrıntılar ele alınacak. Asgari ücret tespit komisyonunun görüşmeleri aralıkta başlayacak.

          Memurlar ve memur emeklilerinin ne kadarlık zam ve enflasyon farkı alacağı gibi konular da kabine toplantısının başlıkları arasında olacak.

          Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak yeni yıl zammı için çalışmalar başlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yapılan çalışmalara ilişkin Kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

          Brezilya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107.5 zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklamasını yapmıştı.

        • 4

          İSRAL'İN SALDIRILARI, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

          Toplantıda İsrail’in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantıda masaya yatırılacak.

          Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze’de 2 milyon insan tüm insanlığın gözü önünde taammüden aç bırakılarak ölüme mahkûm ediliyor. Uluslararası toplum başka alternatifler düşünerek, bu drama bir çare bulmalı" mesajını vermişti.

          Türkiye’nin atabileceği adımlar kabinede ele alınacak. Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.

          Rusya-Ukrayna savaşında artan gerilim de masada olacak. Ukrayna'nın ABD yapımı balistik füzeleri kullanması sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin yeni nükleer doktrini onaylayan bir karara imza attı. Nükleer tehlikenin bertaraf edilebilmesi adına Türkiye'nin diplomatik çabaları kabinede konuşulacak.

          Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkmasının da ele alınması bekleniyor.

        • 5

          KAYYUM ATAMALARI

          Kabine toplantısında, Mardin, Batman, Esenyurt ve Halfeti’nin ardından Tunceli merkez ve Tunceli Ovacık ilçelerine kayyum atamaları da gündeme gelecek.

          SAVUNMA SANAYİ

          Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in hem yurt içinde hem de sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonlarında gelinen son duruma ilişkin Kabineye bilgilendirmede bulunması bekleniyor. Bu arada Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı tedarik sürecinde dair detayların da Kabinede müzakere edilmesi öngörülüyor.

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