05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Apple’ın eylül ayında tanıtması beklenen yeni iPhone modeli ile ilgili en ciddi tasarım bilgisi ortaya çıktı. Popüler kılıf üreticisi Ghostek, iPhone 11’in son halinin belli olduğunu ve hatta yeni iPhone modelleri için özel kılıfların üretimine başladığını duyurdu.
Gelen haberlere göre firma ön sipariş almaya başladığı iPhone 11 kılıfları için ürünün resmi tanıtım tarihinden bir ay önce, Ağustos ayında sevkiyata başlayacak.
Ghostek’in ürettiği kılıflardan da anlaşıldığı üzere iPhone 11 üç arka kamera ile gelecek ve standart modelinin ekranı iPhone XS modelinde olduğu gibi 5.8 inç büyüklüğünde olacak.
3 FARKLI MODEL: XI, XI MAX, XIR
Ghostek’in paylaştığı bilgilere göre yeni iPhone 3 farklı modelden oluşuyor. Her biri için özel kılıfı olan bu modeller şöyle: iPhone XI (iPhone 11),iPhone XI Max (iPhone 11 Max),iPhone XIR (iPhone 11 R).
Atomic Slim 3 adlı kılıf, alüminyum tamponlu olacak. Bu özel kılıf, yeni iPhone’un arka kameraları korumak için arka kasanın üzerine 2.15 mm’lik yükseltilmiş bir eğim verecek. Kılıf tasarımından da anlaşıldığı üzere iPhone 11 modelinde Apple büyütülmüş kamera modülü kullanacak.
Koruma ve dayanıklılık açısından askesi sınıfta olacak olan ve alüminyum malzemeden üretilen bu kılıfın satış fiyatı ise 35 dolar olacak. iPhone 11 için üretilen bu kılıfların renk seçenekleri ise kırmızı, siyah ve pembe olarak belirlenmiş.
İADE GARANTİSİ DE VERDİ
Daha önce resmi olarak piyasaya sürülmeden iPhone XR ve Sasmung Galaxy S10 tasarımını da ortaya çıkaran şirket olan Ghostek'in iPhone 11 konusundaki iddiasını göstermek için ise tüketicilere 60 günlük iade garantisi sunduğunu belirtelim.
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