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        Haberler Magazin İpek Tuzcuoğlu'ndan 'Yarım'

        İpek Tuzcuoğlu'ndan 'Yarım'

        İpek Tuzcuoğlu'nun şiir ve aforizmalarını yazdığı 'Yarım'ın lansmanı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 11:28 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:52
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        İpek Tuzcuoğlu'ndan 'Yarım'
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        İpek Tuzcuoğlu, yeni kitabı 'Yarım'ı kitapseverlerle buluşturdu. Tuzcuoğlu'nun şiir ve aforizmalarını yazdığı Alfa Yayın Grubu’nun bünyesinde bulunan ‘Mona Kitap’tan çıkan aşk şiirleri kitabı 'Yarım'ın lansmanı gerçekleştirildi.

        İpek Tuzcuoğlu
        İpek Tuzcuoğlu

        Lansmana katılanlar arasında; İlhan Şen, Erkan Bektaş, Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar, Aslıhan Güner, Aslı Turanlı, Yaşar Gündem, Burcu Karadağ, Cenk Eren, Ali Pınar, Goncagül Sunar, Eylem Yıldız, Nilay Cafer, Ümit Temurçin, TAMEV Derneği Kurucu Başkanı Nuray Derinçay Marçak, TBMM Üyesi Lütfü Türkkan gibi tanınmış isimler vardı.

        Goncagül Sunar, İpek Tuzcuoğlu, Özcan Deniz ve Eylem Yıldız
        Goncagül Sunar, İpek Tuzcuoğlu, Özcan Deniz ve Eylem Yıldız

        İpek Tuzcuoğlu, kitapta yer alan şiirlerden seçtiklerini İlhan Şen ve Erkan Bektaş ile birlikte seslendirdi. Tuzcuoğlu, Şen ve Bektaş lansmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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        "AŞK GENELDE YARI KALAN BİR ŞEY"

        İlhan Şen, kitapta okuduğu bir şiiri istek üzerine kameralar karşısında da okudu. Şen, "Aşk senin için nedir?" sorusuna; "Buna bir keresinde, 'Ne bileyim ben' demiştim. Bilinmediği için asırlardır bir şeyler yazılıyor. Herhalde halen tanımını arıyoruz" yanıtını verdi. Tuzcuoğlu ise Bektaş'a, "Bizim jenerasyon için aşk ne?" diye sordu. Erkan Bektaş; "Müthiş başlayan, hüsranla biten, genelde yarım kalan bir şey. Şair ve şiirleri merak ederim. Bu şiirleri ise bu kadar iyi beklemiyordum. Başucu kitabım olacak. Bunlardan bazılarını seslendirmiş olmak benim için şeref" diye cevap verdi.

        Erkan Bektaş, İpek Tuzcuoğlu ve İlhan Şen
        Erkan Bektaş, İpek Tuzcuoğlu ve İlhan Şen

        "BİRBİRİMİZLE BÜTÜNLEŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

        İpek Tuzcuoğlu, "Kadınlar sanırım daha çok ilgi gösterecek kitaba. Biz daha duygusalız. Yarım kalmışlıkları kadınlar kendi içlerinde yıllarca devam ettirebiliyor. Biz birbirimizle bütünleşmeye çalışıyoruz. Bunu aşkla yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki mutlu aşklar da var. Ama tamamlanmamış aşklar için şahane bir kılavuz oldu bu kitap. Aşk sadece kadın - erkek ilişkisinden değil tabii ki. İlahi aşk, maneviyat, doğa ve meslek aşkı da var içinde" ifadelerini kullandı.

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        "BİZİMKİSİ GÖNÜL DOSTLUĞU"

        Kitaptaki şiir seslendirmesiyle ilgili soruları yanıtlayan İlhan Şen, "Bu kitap çocuğumuz gibi. Her bir şiirin yazımına şahit oldum" dedi. İpek Tuzcuoğlu, "Bu iki ismi nasıl ikna ettiniz?" sorusuna, "Gönül dostluğu bizimkisi. Ömürlük olduk biz. Kitabın devamı roman olarak gelecek. Sonra sinema filmi. Senaryoyu İlhan Şen'le yazacağız" yanıtını verdi.

        Samar Dadgar, İpek Tuzcuoğlu ve Özcan Deniz
        Samar Dadgar, İpek Tuzcuoğlu ve Özcan Deniz

        İpek Tuzcuoğlu’na 'Asmalı Konak'ta rol aldığı oyuncu arkadaşları; Özcan Deniz, Goncagül Sunar ve Eylem Yıldız da lansmana gelerek destek verdi. O dönem Kapadokya'da çekilen dizi için konuşan Deniz; "Orası acayip bir yer. Oranın büyüsü var. Sonra yine gittim ama değişmiş. Şimdi turistik bir yer haline gelmiş. Orada çekilen bir iş kalitesi ne olursa olsun tutuyor. Bizim diziyle bir coğrafyanın kaderi değişti" dedi.

        "KADINLARDA ZAMANSIZ KADIN AJDA PEKKAN’SA ERKEKLERDE DE ÖZCAN DENİZ’DİR"

        Özcan Deniz, "Kadınlar tarafından çok seviliyorsunuz, bunu nasıl başarıyorsunuz? Kadın grubuyla büyümenin etkisi var mı?" sorusuna, "Ailemin % 90'ını kadındı. Kadınlara karşı davranışlarımla ilgili ayrı bir özenim var" yanıtını verdi. Araya giren İpek Tuzcuoğlu, "Özcan Deniz zamansız bir adamdır. Nasıl kadınlarda Ajda Pekkan'sa, erkeklerin zamansız adamı da Özcan Deniz'dir" dedi. Deniz de arkadaşının bu sözleri üzerine "Sahne dinç tutuyor. Sahnede 15 - 20 yaşına düşüyorum. Kendime getiriyor. Kendimi ekstra da yormuyorum. Samar bana iyi bakıyor" ifadelerini kullandı.

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        #İpek Tuzcuoğlu
        #yarım

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