Apple’ın iPhone’lar için geliştirdiği yeni mobil işletim sistemi iOS 14 bugün resmi olarak son kullanıcılara duyurulması bekleniyor. 22 Haziran’da gerçekleştirdiği yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC 2020 etkinliğinde duyurduğu iOS 14 ile birlikte iPhone’lara birçok yeni özelliğe kavuşacak. iOS 14 saat kaçta açıklanacak?

İOS 14 GÜNCELLEMESİ SAAT KAÇTA GELECEK?

Apple İOS 14 güncellemesi TSİ 20:00 itibariyle iOS 14’ün yayınlanması bekleniyor.

İOS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

Cihazınını kablosuz olarak güncellemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

1- Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.

2- Ayarlar > Genel'e gidip Yazılım Güncelleme'ye dokunun.

3- İndir ve Yükle'ye dokunun.

4- Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.

5- İstenirse parolanızı girin.

Aygıtınızda kablosuz olarak güncelleme yapamıyorsanız güncelleme işlemini, güvendiğiniz bir bilgisayarı kullanarak elle gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için şı adımları takip edebilirsiniz:

1- macOS Catalina 10.15 yüklü bir Mac'te Finder'ı açın. macOS Mojave 10.14 veya önceki bir sürüm yüklü bir Mac'te ya da bir PC'de iTunes'u açın.

2- Aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın.

3- Bilgisayarınızda aygıtınızı bulun.

4- Genel veya Ayarlar'ı ve ardından Güncellemeleri Denetle'yi tıklayın.

5- İndir ve Güncelle'yi tıklayın.

6- İstenirse parolanızı girin.