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Apple’ın iPhone’lar için geliştirdiği yeni mobil işletim sistemi iOS 14 bugün resmi olarak son kullanıcılara sunuldu. iOS 14 güncellemesine, 16 Eylül Çarşamba günü Türkiye saati ile 20:00 itibariyle kademeli olarak dağıtımına başlandı.

ABD’li teknoloji şirketinin Covid-19 nedeniyle bu yıl online olarak 22 Haziran’da gerçekleştirdiği yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC 2020 etkinliğinde duyurduğu iOS 14 ile birlikte iPhone’lara birçok yeni özelliğe kavuşuyor.

Uygulama Arşivi, App Clip, ana ekrana eklenebilen araç takımları, telefon görüşmeleri için yeni kompakt tasarım, resim içinde resim, yenilenen mesajlar uygulaması, yeni memoji stilleri ve çıkartmalar, çeviri uygulaması, bir uygulama mikrofonunuzu veya kameranızı kullanırken ekranın üst kısmında ortaya çıkan yeni gizlilik göstergeleri, iOS 14 ile gelen yeni özelliklerin başlıcaları olarak öne çıkıyor.

iOS 14’TE HANGİ YENİLİKLER VAR?

iOS 14 ile gelen yeni araç takımları bir bakışta anlık bilgiler sunuyor ve herhangi bir Ana Ekran sayfasına farklı boyutlarda tutturulabiliyor. Kullanıcılar araç takımlarını bir araya getirerek zamana, konuma ve aktiviteye uygun araç takımlarını ön plana çıkarmak için aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanan bir Smart Stack oluşturabiliyorlar.

UYGULAMA ARŞİVİ

Ana Ekran sayfaları, araç takımları, iş, seyahat, spor, eğlence ve diğer ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş bir şekilde görüntüleyebiliyor. Ana Ekran sayfalarının sonunda yer alan Uygulama Arşivi, kullanıcının tüm uygulamalarını, tek bir görünümde otomatik olarak düzenleyerek herhangi bir anda yararlı olabilecek uygulamaları akıllı bir şekilde ön plana çıkarıyor. Kullanıcılar kaç tane Ana Ekran sayfasının gösterileceğini seçebiliyor ve Uygulama Arşivi’ne hızlı erişim için sayfaları gizleyebiliyor.

RESİM İÇİNDE RESİM DESTEĞİ

iOS 14 ile birlikte gelen bir başka yeni özellik olarak FaceTime ve telefon aramaları ve Siri etkileşimleri, kullanıcıların yaptıkları işin bağlamından kopmamalarını sağlayan yeni, kompakt bir tasarımla sunuluyor. Resim İçinde Resim desteği sayesinde, iPhone kullanıcıları başka bir uygulamayı kullanırken video izleyebiliyor veya FaceTime aramalarını yanıtlayabiliyor.

APP CLIPS

iOS 14’ün öne çıkan bir diğer yeniliğ olan App Clips, kullanıcıların uygulamaları daha hızlı ve pratik bir şekilde keşfetmelerine ve bir uygulamanın o anda ihtiyaçları olan parçasına erişmelerine olanak sağlıyor. Belirli bir ürün veya işletmeyle ilişkilendirilen App Clips, scooter kiralamak, kahve siparişi vermek veya parkmetre ödemesi yapmak gibi belirli bir görevi tamamlamak için saniyeler içinde yükleniyor. Bu uygulamalara, Apple tasarımı bir App Clip kodu veya NFC etiketi ve QR kodlarını taratarak ya da Mesajlar veya Safari’de paylaşarak erişmek mümkün oluyor.

YENİ MESAJLAR…

Yeni Mesajlar uygulamasında kullanıcılar sohbetleri mesajlar listesinin üst kısmına tutturabiliyor, bahsetme ve satır içi yanıt özellikleri sayesinde canlı grup sohbetlerini takip edebiliyor ve bir görsel ya da emoji kullanıp grup fotoğrafı belirleyerek sohbetleri özelleştirebiliyorlar. Mesajlar’daki yeni Memoji seçenekleri ise ek saç stilleri, baş aksesuarları, yüz örtüleri ve diğer özellikleriyle daha fazla kapsayıcılık ve çeşitlilik sunuyor.

ÇEVİRİ UYGULAMASI

iOS 14 ile gelen bir diğer yenilik olan Çeviri uygulaması ile ses ve metinler için 11 farklı dilde çeviriler sunuyor. Sohbet modu, aygıt içi modu, favoriler ve odak modu fonksiyonları sunan uygulamadaki bu 11 dil arasında Türkçe’nin bulunmadığını belirtelim.

HANGİ iPHONE’LARA YÜKLENEBİLECEK?

iOS 14 ile uyumlu, bir diğer ifadeyle iOS 14 güncellemesini alabilecek olan cihaz modelleri ise şunlar:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)

iOS 14 NASIL YÜKLENİR?

Cihazınını kablosuz olarak güncellemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

1- Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.

2- Ayarlar > Genel'e gidip Yazılım Güncelleme'ye dokunun.

3- İndir ve Yükle'ye dokunun.

4- Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.

5- İstenirse parolanızı girin.

Aygıtınızda kablosuz olarak güncelleme yapamıyorsanız güncelleme işlemini, güvendiğiniz bir bilgisayarı kullanarak elle gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için şı adımları takip edebilirsiniz:

1- macOS Catalina 10.15 yüklü bir Mac'te Finder'ı açın. macOS Mojave 10.14 veya önceki bir sürüm yüklü bir Mac'te ya da bir PC'de iTunes'u açın.

2- Aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın.

3- Bilgisayarınızda aygıtınızı bulun.

4- Genel veya Ayarlar'ı ve ardından Güncellemeleri Denetle'yi tıklayın.

5- İndir ve Güncelle'yi tıklayın.

6- İstenirse parolanızı girin.