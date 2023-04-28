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Intel tarihinin en büyük zararını açıkladı

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel, ocak-mart döneminde 2,8 milyar dolarla şirket tarihindeki en yüksek çeyreklik zararını bildirdi

Giriş: 28.04.2023 - 07:33 | Güncelleme: ABONE OL
Intel tarihinin en büyük zararını açıkladı
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Intel, 2023'ün ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azalarak 11,7 milyar dolara geriledi. Intel, geçen yılın ocak-mart döneminde 18,4 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Intel, yılın ilk çeyreğinde 2,8 milyar dolarlık net zarar açıkladı. Intel, geçen yılın aynı döneminde 8,1 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Şimdiye kadarki en yüksek çeyreklik zararını bildiren mikroçip üreticisinin hisse başına zararı da bu dönemde 0,66 dolar olarak hesaplandı. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde hisse başıma 1,98 dolar kar bildirmişti.

Intel CEO'su Pat Gelsinger, makroekonomik görünüm konusunda temkinli olmaya devam ettiklerini belirterek, önlerindeki 1 trilyon dolarlık pazar fırsatından yararlanmak üzere şirketi en iyi şekilde konumlandıracak "IDM 2.0" stratejisine odaklandıklarını anımsattı.

Şirketin CFO'su David Zinsner de verimliliği ve maliyet tasarruflarını artırma taahhütlerinin bir parçası olarak gider yönetimi konusunda disiplinli olmaya devam ettiklerini kaydetti.

Zinsner, "IDM 2.0" stratejisini ilerletmek için gerekli yatırımlara öncelik verdiklerini ifade etti.

Intel, 2021 yılında, üretim, inovasyon ve ürün liderliği hedefleri doğrultusunda "IDM 2.0" stratejisini açıklamış ve bu kapsamdaki yatırımlarını duyurmuştu.

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