Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 9.814,19 %0,59
        DOLAR 32,2491 %-0,04
        EURO 35,0014 %0,00
        ALTIN 2.440,26 %0,05
        FAİZ 45,42 %0,24
        GÜMÜŞ GRAM 29,22 %0,06
        BITCOIN 69.107,00 %-0,03
        GBP/TRY 40,8652 %-0,04
        EUR/USD 1,0857 %0,00
        BRENT 89,60 %-0,86
        ÇEYREK ALTIN 3.989,82 %0,05
        Haberler Ekonomi Teknoloji Intel'den yeni yapay zeka çipi - Teknoloji Haberleri

        Intel'den yeni yapay zeka çipi

        Intel, rakiplerine göre "performansı ve verimliliği daha yüksek" olan "Gaudi 3" isimli yeni yapay zeka çipini tanıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 23:43 Güncelleme: 09.04.2024 - 23:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Intel'den yeni yapay zeka çipi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Intel, "Intel Vision 2024" konferansında, Nvidia'nın yapay zekaya güç veren yarı iletkenler alanındaki hakimiyetini hedef alan yeni çipini tanıttı.

        Şirketten yapılan açıklamada da kurumsal üretken yapay zekaya performans, açıklık ve seçenek sunmak için tanıtılan "Gaudi 3" çipi hakkında bilgi verildi.

        İşletmelerin, üretken yapay zekayı pilot aşamadan üretim aşamasına kadar ölçeklendirmenin yollarını aradığına işaret edilen açıklamada, bunun yapılması için karmaşıklık, parçalanma, veri güvenliği ve uyumluluk gereksinimlerini de karşılayan Gaudi 3 gibi performanslı, maliyet ve enerji açısından verimli işlemciler üzerine kurulu hazır çözümlere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

        REKLAM

        Açıklamada, Gaudi 3'ün Nvidia H100 ile karşılaştırıldığında belirli büyük dil modellerini ortalama yüzde 50 daha hızlı eğitmesinin, ortalama yüzde 50 daha iyi çıkarım ve ortalama yüzde 40 daha iyi güç verimliliği sağlamasının öngörüldüğü öne sürülerek, 2024'ün ikinci çeyreğinde Dell Technologies, HPE, Lenovo ve Supermicro dahil olmak üzere orijinal ürün üreticilerinin kullanımına sunulacağı kaydedildi.

        Google da ilk özel Arm tabanlı işlemcisi "Google Axion"u tanıtırken, performans ve enerji verimliliği sunan çipin bu yılın sonlarında Google Cloud müşterilerinin kullanımına sunulacağını bildirdi.

        Giderek rekabetin arttığı yapay zeka çip pazarında, Nvidia'nın pazar payının yüzde 80 olduğu tahmin ediliyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        Savaşın gölgesinde Gazze'de bayram
        Savaşın gölgesinde Gazze'de bayram
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Maçta altı gol var!
        Maçta altı gol var!
        Köylüler cenazesini istemedi!
        Köylüler cenazesini istemedi!
        Mezarlık ziyareti kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
        Mezarlık ziyareti kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Habertürk Anasayfa