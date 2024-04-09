Savaşın ve yıkımların gölgesinde Gazze Şeridi'nde bayram telaşı
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılara devam ettiği Gazze Şeridi'nde Ramazan Bayramı buruk karşılandı. Savaşın pençesindeki binlerce insan, bayram alışverişini korku ve endişe içinde yaptı
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Filistinliler bu yıl Ramazan Bayramı’nı, İsrail’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) kararlarına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarının gölgesinde karşıladı.
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Aylardır kuşatma altındaki Gazze kent merkezinde yer alan Ömer el-Muhtar Mahallesindeki Sahabe pazarına alışveriş yapmak için gelen Gazzeliler, yaşadıkları tüm acıya rağmen bayram sevincini yaşamaya çalışıyor.
Bayram sevinçlerinin hüzünle kaplı olduğunu söyleyen Filistinli adam Ebu’n-Nur, hayatını kaybedenleri ve yaralıları hatırlayarak bayrama buruk girdiklerini ifade etti.
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Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye’nin çarşı ve pazarında da buruk da olsa bayram telaşı yaşandı.
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İsrail'in saldırılarından kaçan yüzbinlerce kişinin sığındığı Refah'ta da bayram telaşı, savaşın gölgesinde geçiyor.
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Refah'ta ayrıca ücretsiz tatlı pişirilip dağıtılıyor.
Gönüllü faaliyetin girişimcisi Efnan Abdelal, Gazze'nin kuzeyinden güneye göç etmek zorunda kalan ve çadırlara sığınan özellikle çocukların bayram sevinci yaşayabilmesi için çabaladıklarını dile getirdi.
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Ramazan Bayramı'nda bölge sakinlerinin isteklerini karşılamak için Refah'taki dükkanını açmaya karar veren Muhammed Yunus ise bayram kurabiyesi yapmak için kolları sıvadığını söyledi.
İmalathanesindeki işçileriyle birlikte kake ve mamul üreten Yunus, bunları Refah'taki bir çarşıda satıyor.
Yunus, geçen yıllarda imalathanesinde 50 kişinin çalıştığını bu yıl ise bu sayının 15'e düştüğünü dile getirdi.
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Gazze'den Refah'a göç eden ve bayram alışverişi yapmak için çarşıya çıkan bir kadın ise pahalılıktan şikayet etti.
Kadın, "Çocuklar için bir şeyler bakıyorum ama bulamıyorum, bulduklarımın fiyatı ise çok yüksek. Geçen yıllarda her şeyi bulur alırdım, benim ve çocuklarımın hiçbir şeyi eksik olmazdı. Ama halihazırda eve hiçbir şey götüremiyorum" diye konuştu.
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