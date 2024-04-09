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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mezarlık ziyareti kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

        Mezarlık ziyareti kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

        Tokat'ta bayram öncesi mezarlık ziyaretinde bulunan T.Ç., eniştesi ve ablasıyla karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından ablasına ve eniştesine aracından aldığı tüfekle ateş eden zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 22:01 Güncelleme: 09.04.2024 - 22:24
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        Mezarlık ziyareti kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
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        Tokat'ta bir kişi, tartıştığı eniştesini tüfekle öldürdü, ablasını yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Dursun Karaca ile aralarında husumet bulunan kayınbiraderi T.Ç, Güneşli Mahallesi'nde mezarlık ziyareti sonrası karşılaştı.

        Fotoğraf: DHA

        Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Ç, aracında bulunan av tüfeğini alarak eniştesi ile ablası Nazike Karaca'ya ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Fotoğraf: DHA

        Sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dursun Karaca yaşamını yitirdi.

        Eşi Nazike Karaca'nın Tokat Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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