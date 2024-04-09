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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Manchester City maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Real Madrid-Manchester City maçı CANLI YAYIN

        Real Madrid-Manchester City maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Manchester City'yi konuk ediyor. Erken final olarak nitelenen dev eşleşmenin ilk ayağında iki takım da avantajlı skorla sahadan ayrılmak istiyor. Real Madrid Manchester City maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 20:53 Güncelleme: 09.04.2024 - 20:53
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        Dev maçta 11'ler belli oldu!
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        STAT: Santiago Bernabeu

        HAKEM: François Letexier (Fransa)

        SAAT: 22.00

        YAYIN: Exxen

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Manchester City ile karşı karşıya geliyor.

        Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Tchouameni, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Vinicius, Bellingham, Rodrygo

        Manchester City: Ortega, Akanji, Stones, Dias, Gvardiol, Rodri, Kovacic, Bernardo, Foden, Grealish, Haaland

        Müsabakanın rövanşı 17 Nisan Çarşamba günü Manchester City'nin ev sahipliğinde Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

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        DEVLER LİGİ'NDE 11. RANDEVU

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        Real Madrid ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda City, 4 galibiyet elde ederken, Real Madrid ise 3 kez rakibine üstünlük sağladı. İki takım arasında oynanan 3 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. İngiliz ekibi, bu maçlarda 17 gol atarken, İspanyol devi 14 golle karşılık verdi.

        İki ekip, son olarak geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasında rakip olmuştu. İlk maç 1-1 berabere biterken, rövanş maçında Madrid temsilcisini 4-0 mağlup eden Manchester City, finale çıkmıştı.

        İKİ TAKIM DA NAMAĞLUP

        Devler Ligi'nde bu sezon Union Berlin, Napoli ve Braga ile C Grubu'nda yer alan Real Madrid, grubunu 18 puanla namağlup lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Leipzig ile karşılaşan İspanyol ekibi, ilk maçta 1-0 yendiği rakibi ile ikinci karşılaşmada 1-1 berabere kalarak çeyrek finale çıktı.

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        Grup aşamasında Kızılyıldız, Leipzig ve Young Boys ile mücadele eden son şampiyon Manchester City de grubunu 18 puanla namağlup lider tamamladı. Son 16 turunda Kopengag ile eşleşen İngiliz ekibi, rakibini iki maçta da 3-1'lik skorlarla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

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