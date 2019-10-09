“Instagram takip bölümü gözükmüyor” ise sebebi bu! Haberler

Sosyal ağ Instagram, uygulamasında yer alan “Takip” sekmesini kaldırıyor. Artık kullanıcılar bu sekmeden arkadaşlarının faaliyetlerine göz atamayacaklar, diğer bir ifadeyle ‘stalk’layamayacaklar.

Instagram’ın kullanıcıların gizliliğini tehdit ettiği gerekçesiyle aldığı bu karar, kademeli olarak uygulanıyor. Bu hafta sonunda ise bu sekme tamamen tüm kullanıcılardan kalkmış olacak.

Dolayısıyla bugünden itibaren “Instagram takip bölümü gözükmüyor” benzeri şikayetlerin artmasının sebebi de Instagram’ın aldığı bu kararda yatıyor.

Kullanıcılar, takip ettikleri sayfaların ve diğer kullanıcıların neler beğendiğini, kimleri takip ettiğini görmek için “Takip” sekmesini kullanıyordu.

BAŞKALARININ HAREKETLERİNE BAKILAMAYACAK

“Takip” sekmesinin kalkmasıyla birlikte kullanıcılar uygulmadaki “Kalp” sekmesine tıkladığında artık sadece kendi hareketlerini görebilecek. Sosyal ağ, artık yeni şeyler keşfetmek isteyen kullanıcıları, “Takip” sekmesi yerine “Keşfet” sekmesine yönlendirecek.

“Takip” sekmesi ‘stalker’ların gözdesi olması karşın birçok kullanıcı tarafından da gizliliklerini tehdit eden bir özellik olarak değerlendirilip, eleştiriliyordu.

Gizlilik konusundaki yeni adımlarına devam eden Instagram’ın bu kapsamda daha önce belirli ülkelerde devreye aldığı beğeni ve yorum sayısını gizlemeyi de daha fazla ülkede uygulamaya sokması bekleniyor.