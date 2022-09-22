INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler uygulamada akşam saatlerinde hata ile karşılaşıldığı bildiriliyor. DM'de oturum açmada ve uygulamada çeşitli hatalar olduğu kullanıcılar tarfından belitiliyor. Downdetector'e göre Instagram'da 20:47 sıralarında başlayan sorun henüz çözülmedi ve konu hakkında da henüz açıklama gelmedi.