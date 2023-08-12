Instagram 3 yeni özelliğini duyurdu: Kaydırmalı gönderilere müzik eklenebilecek!

"SEN DE EKLE" ÖZELLİĞİNE YENİLİK

Instagram'ın sevilen "Sen de ekle" stickerıyla içerik üreticileri, takipçilerinden gelen Reels videolarını gönderilerinde öne çıkarabilecek. Diğer kullanıcılar da bu videoları görecek. Plarform, 10 adete kadar videonun içerik üretcileri tarafından sticker'a eklenebileceğini duyurdu ve seçilen videoların sahiplerine de bildirim gidecek.