Instagram 3 yeni özelliğini duyurdu: Kaydırmalı gönderilere müzik eklenebilecek!
Instagram üç farklı yeni özellik getirdiğini duyurdu. Artık kullanıcılar kaydırmalı fotoğraflarına da müzik ekleyebilecek. Kullanıcı deneyimlerini iyileştirmeye çalışan Instagram, daha pek çok yeni özelliğini tanıttı. İşte, Instagram'a gelen üç yeni özellik.
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Özelliklerini her geçen gün iyileştiren Instagram, üç farklı yenilik getirdiğini duyurdu. Bu özellik müzik, fotoğraflar ve Reels videolarına dair yenilikler oldu.
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KAYDIRMALI FOTOĞRAFLARA MÜZİK EKLENECEK
Instagram'ın ilk yeni özelliği kaydırmalı gönderilere müzik eklenebilmesi oldu. Carousel adı verilen bu özellik, sayesinde birden fazla fotoğraf paylaşmak istediğiniz zaman artık müzikte ekleyebileceksiniz.
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2. ÖZELLİK ORTAK GÖNDERİLERDEKİ KİŞİ SAYISI DÖRT OLDU
Instagram'ın duyurduğu bir diğer önemli gelişme ise Reels ve gönderilerinizi ortak paylaşmak isterseniz 3 kullanıcıya kadar paylaşım yapabileceksiniz. Kendinizle beraber toplam 4 kullanıcı ortak gönderi paylaşabilecek.
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"SEN DE EKLE" ÖZELLİĞİNE YENİLİK
Instagram'ın sevilen "Sen de ekle" stickerıyla içerik üreticileri, takipçilerinden gelen Reels videolarını gönderilerinde öne çıkarabilecek. Diğer kullanıcılar da bu videoları görecek. Plarform, 10 adete kadar videonun içerik üretcileri tarafından sticker'a eklenebileceğini duyurdu ve seçilen videoların sahiplerine de bildirim gidecek.