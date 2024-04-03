İnşaat sektörü, kentsel dönüşüm ile büyüyecek

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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Mart 2024 sonuçları açıklandı. İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisine yönelik sonuçların değerlendirildiği rapora göre; inşaat malzemesi sanayisi 2024 yılına üretim artışı ile başladı. 2024 yılı ocak ayında inşaat malzemesi sanayi üretimi bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 3,3 yükseldi.

2023 yılında inşaat malzemesi sanayi üretiminin 2022 yılına göre yüzde 5,7 artış gösterdiğine de dikkat çekilen raporda; birçok unsurun inşaat malzemesi sanayi üretiminde etkili olduğuna vurgu yapıldı. Bu unsurların başında ise inşaat sektörünün 5 yıl aradan sonra, 2023 yılında ilk kez yüzde 7,8 büyüme göstermesi geldiği ifade edildi.

REKLAM Gelecek dönemde büyümeye etki edecek unsurlara dikkat çekilen Türkiye İMSAD raporunda; yerel seçimler öncesi tüm belediyelerde, kentsel dönüşüm faaliyetleri, güçlendirme çalışmalarıyla deprem ve afetlere hazırlık vaatlerinin öne çıktığı belirtildi. Vaatlerin yerine getirilme sürecinin başlaması ile belediyelerin, kaynakları el verdiği ölçüde kentsel dönüşüm işlerini artıracak olmasına vurgu yapıldı. Ayrıca merkezi hükümetin de kentsel dönüşüm için yeni programları uygulanmaya başlayacağı belirtildi. Bu çerçevede hızlanması beklenen kentsel dönüşüm faaliyetlerinin, 2024 yılında inşaat sektörüne 1,5 puan büyüme katkısı sağlayabileceğinin altı çizildi.

DEPREM BÖLGESİNDE 2024 SONUNA KADAR İLAVE 122 BİN KONUT YAPILACAK Raporda, deprem bölgesinde konut dışı binaların, kamu binalarının ve sosyal donatı inşaatlarının sürdüğü ifade edilen rapora göre, 2024 yılı mart ayı sonuna kadar geçen süreçte deprem bölgesinde 78 bin konutun (dairenin) inşaatı tamamlandı. 2024 yılı sonuna kadar ise ilave olarak 122 bin adet konut (daire) inşaatının tamamlanması hedefleniyor. Bu yıl kamu yatırımlarında büyüme sınırlı olsa da devam eden ve yeni başlayacak olan öncelikli projelerle kamu inşaat faaliyetlerinin, inşaat sektörünün büyümesine 2024 yılında 1,0 puan katkı vereceği raporda ifade edildi. 2024 yılında özel sektörün konut ve konut dışı inşaat faaliyetlerinin ise sıkılaşma politikaları ve yüksek faizler/maliyetler nedeniyle sınırlı bir büyüme göstereceği belirtildi.

REKLAM İSTİHDAM ARTIŞI DEVAM EDECEK Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu’nda, inşaat sektöründe istihdam seviyesinin artış gösterdiğine de vurgu yapıldı. İnşaat sektöründe istihdam seviyesi, 2023 yılında önemli bir artış kaydetti. 2023 yılının ikinci yarısında istihdam 1,78 milyon kişiye kadar yükseldi. 2023’ün son çeyreğinde yüksek seviyesini koruyan istihdam, mevsimsellik sebebiyle 2024 yılı ocak ayında düşüş yaşadı. Ancak 2024 Ocak ayında istihdam seviyesi, 2023 ve 2022 Ocak aylarının çok daha üzerinde seyretti. AZ SAYIDA ALT SEKTÖRDE YÜKSEK ÜRETİM ARTIŞI Türkiye İMSAD raporunda 2024 yılının ilk ayında alt sektörlerde farklı üretim gelişmeleri yaşandığına dikkat çekildi. 10 alt sektörde üretim geçen yılın ocak ayına göre artarken, 12 alt sektörde ise üretim azaldı. 2023 yılında alt sektörlerde farklı üretim eğilimleri ortaya çıkmıştı. 2024 yılında da benzer eğilimin devam edeceği ifade edildi.

Az sayıda alt sektörde yüksek üretim artışlarının gerçekleştiğine vurgu yapılan rapora göre; inşaat camları üretimi 2024 yılı ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 22,9, demir çelik çubuk ve profil üretimi yüzde 20,2, demir ve çelikten inşaat ürünleri üretimi yüzde 13,9 ve ısıtma ve soğutma donanımları üretimi yüzde 10,9 artış gösterdi. Çimento üretiminde artış ise yüzde 1,2’de kaldı. Seramik ürünlerinde yüksek üretim düşüşü yeni yılda da devam etti. Ocak ayında seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 26,4 ve seramik sağlık gereçleri üretimi yüzde 23,8 azaldı. Tuğla ve kiremit ürünleri üretimi yüzde 8,6, demir çelikten radyatör üretimi yüzde 8,5, birleştirilmiş parke ve yer döşemeleri üretimi de yüzde 8,3 azalma gösterdi.