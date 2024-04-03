Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Seçim
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.985,11 %-0,62
        DOLAR 31,9424 %-0,32
        EURO 34,4825 %-0,15
        ALTIN 2.332,66 %-0,76
        FAİZ 46,18 %-1,68
        GÜMÜŞ GRAM 26,99 %0,10
        BITCOIN 66.087,00 %0,59
        GBP/TRY 40,2118 %-0,31
        EUR/USD 1,0784 %0,14
        BRENT 89,81 %1,00
        ÇEYREK ALTIN 3.813,89 %-0,76
        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat sektörü, kentsel dönüşüm ile büyüyecek - Emlak Haberleri

        İnşaat sektörü, kentsel dönüşüm ile büyüyecek

        Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu'nun Mart 2024 sonuçlarına göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi Ocak 2024'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 arttı. Aynı dönemde inşaat malzemesi sanayisinin alt sektörlerinin 10 tanesinde üretim artarken, 12 alt sektörde ise üretim azaldı. İnşaat sektörünün 2024 yılında ekonomide uygulanan sıkılaşma politikalarına rağmen yüzde 5 oranında büyüme göstereceği öngörülen raporda, kentsel dönüşüm faaliyetlerinin büyümede etkili olacağına vurgu yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 13:08 Güncelleme: 03.04.2024 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşaat sektörü, kentsel dönüşüm ile büyüyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Mart 2024 sonuçları açıklandı. İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisine yönelik sonuçların değerlendirildiği rapora göre; inşaat malzemesi sanayisi 2024 yılına üretim artışı ile başladı. 2024 yılı ocak ayında inşaat malzemesi sanayi üretimi bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 3,3 yükseldi.

        2023 yılında inşaat malzemesi sanayi üretiminin 2022 yılına göre yüzde 5,7 artış gösterdiğine de dikkat çekilen raporda; birçok unsurun inşaat malzemesi sanayi üretiminde etkili olduğuna vurgu yapıldı. Bu unsurların başında ise inşaat sektörünün 5 yıl aradan sonra, 2023 yılında ilk kez yüzde 7,8 büyüme göstermesi geldiği ifade edildi.

        REKLAM

        Gelecek dönemde büyümeye etki edecek unsurlara dikkat çekilen Türkiye İMSAD raporunda; yerel seçimler öncesi tüm belediyelerde, kentsel dönüşüm faaliyetleri, güçlendirme çalışmalarıyla deprem ve afetlere hazırlık vaatlerinin öne çıktığı belirtildi. Vaatlerin yerine getirilme sürecinin başlaması ile belediyelerin, kaynakları el verdiği ölçüde kentsel dönüşüm işlerini artıracak olmasına vurgu yapıldı. Ayrıca merkezi hükümetin de kentsel dönüşüm için yeni programları uygulanmaya başlayacağı belirtildi. Bu çerçevede hızlanması beklenen kentsel dönüşüm faaliyetlerinin, 2024 yılında inşaat sektörüne 1,5 puan büyüme katkısı sağlayabileceğinin altı çizildi.

        DEPREM BÖLGESİNDE 2024 SONUNA KADAR İLAVE 122 BİN KONUT YAPILACAK

        Raporda, deprem bölgesinde konut dışı binaların, kamu binalarının ve sosyal donatı inşaatlarının sürdüğü ifade edilen rapora göre, 2024 yılı mart ayı sonuna kadar geçen süreçte deprem bölgesinde 78 bin konutun (dairenin) inşaatı tamamlandı. 2024 yılı sonuna kadar ise ilave olarak 122 bin adet konut (daire) inşaatının tamamlanması hedefleniyor. Bu yıl kamu yatırımlarında büyüme sınırlı olsa da devam eden ve yeni başlayacak olan öncelikli projelerle kamu inşaat faaliyetlerinin, inşaat sektörünün büyümesine 2024 yılında 1,0 puan katkı vereceği raporda ifade edildi. 2024 yılında özel sektörün konut ve konut dışı inşaat faaliyetlerinin ise sıkılaşma politikaları ve yüksek faizler/maliyetler nedeniyle sınırlı bir büyüme göstereceği belirtildi.

        REKLAM

        İSTİHDAM ARTIŞI DEVAM EDECEK

        Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu’nda, inşaat sektöründe istihdam seviyesinin artış gösterdiğine de vurgu yapıldı. İnşaat sektöründe istihdam seviyesi, 2023 yılında önemli bir artış kaydetti. 2023 yılının ikinci yarısında istihdam 1,78 milyon kişiye kadar yükseldi. 2023’ün son çeyreğinde yüksek seviyesini koruyan istihdam, mevsimsellik sebebiyle 2024 yılı ocak ayında düşüş yaşadı. Ancak 2024 Ocak ayında istihdam seviyesi, 2023 ve 2022 Ocak aylarının çok daha üzerinde seyretti.

        AZ SAYIDA ALT SEKTÖRDE YÜKSEK ÜRETİM ARTIŞI

        Türkiye İMSAD raporunda 2024 yılının ilk ayında alt sektörlerde farklı üretim gelişmeleri yaşandığına dikkat çekildi. 10 alt sektörde üretim geçen yılın ocak ayına göre artarken, 12 alt sektörde ise üretim azaldı. 2023 yılında alt sektörlerde farklı üretim eğilimleri ortaya çıkmıştı. 2024 yılında da benzer eğilimin devam edeceği ifade edildi.

        Az sayıda alt sektörde yüksek üretim artışlarının gerçekleştiğine vurgu yapılan rapora göre; inşaat camları üretimi 2024 yılı ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 22,9, demir çelik çubuk ve profil üretimi yüzde 20,2, demir ve çelikten inşaat ürünleri üretimi yüzde 13,9 ve ısıtma ve soğutma donanımları üretimi yüzde 10,9 artış gösterdi. Çimento üretiminde artış ise yüzde 1,2’de kaldı.

        Seramik ürünlerinde yüksek üretim düşüşü yeni yılda da devam etti. Ocak ayında seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 26,4 ve seramik sağlık gereçleri üretimi yüzde 23,8 azaldı. Tuğla ve kiremit ürünleri üretimi yüzde 8,6, demir çelikten radyatör üretimi yüzde 8,5, birleştirilmiş parke ve yer döşemeleri üretimi de yüzde 8,3 azalma gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yeniden Atal!
        Yeniden Atal!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        Akademisyenin hukuk zaferi! Meblağ küçük, anlamı büyük!
        Akademisyenin hukuk zaferi! Meblağ küçük, anlamı büyük!
        İETT şoförü uyuyup durağa dalmıştı! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        İETT şoförü uyuyup durağa dalmıştı! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi
        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        Habertürk Anasayfa