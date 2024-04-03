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        Haberler Dünya Tayvan deprem 2024 son durum: 25 yılın en büyük depremi: Tayvan peş peşe depremlerle sallandı!

        25 yılın en büyük depremi: Tayvan peş peşe depremlerle sallandı!

        Tayvan'ın doğu kıyısında 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, yetkililer bunun son 25 yılda yaşanan en güçlü deprem olduğunu söyledi. 20 dakika içinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Son açıklamalara göre depremde dokuz kişi hayatını kaybetti, 800'ü aşkın kişi yaralandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 07:29 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:44
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        • 1

          Tayvan'ın doğu kıyısında 7,4 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan son açıklamaya yedi kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı.

        • 2

          Depremin ardından kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü merkez üssüne en yakın şehir olan Hualien'de çok sayıda binanın çöktü.

           

           

        • 3

          ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ilk depremden sonraki 20 dakika içinde Hualien kentinin 11 kilometre kuzeydoğusunda 12,6 kilometre derinlikte 6,4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntının daha kaydedildiğini duyurdu.

           

           

        • 4

          Bunun 25 yıl içinde Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğu belirtilirken, sarsıntılar Tayvan'ın dağlık iç kesimlerinde de hissedildi.

           

           

        • 5

          Başkent Taipei'de görüntülerde binaların sallantılı ve şiddetli bir şekilde görüldü.

           

           

        • 6

          Depremin ardından Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), Ada'nın kuzey bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı, ilerleyen saatlerde Japonya tsunami uyarısını kaldırdığını bildirdi.

           

           

        • 7

          Eylül 1999'da Tayvan'da 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin bina yıkılmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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