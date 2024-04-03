WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi

Duruşmada Nergiz'in ablası R.A., tanık sıfatıyla dinlendi. Olayı akşam saatlerinde annesinin kendisini aramasıyla öğrendiği söyleyen R.A., "Olaydan sonra bana ses kaydı attı. Ses kaydında kardeşimi vurduğunu söylüyordu. Herhangi bir tanışıklığımız yok. Olay sonrasında kardeşim bana şahsın kendisini tehdit ettiğini anlattı. Kardeşim zor durumda. Bir bacağını kaybetti, diğerini de kaybetmek üzere. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.