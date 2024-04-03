Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakayı da kazanan Fenerbahçe, bugün sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 ile geçmişti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 79 puanla 2. sırada girdi.
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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Fred, Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı.
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Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Osayi-Samuel ile tedavisi devam eden Joshua King de mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder'in durumuna maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.
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SINIRDA 9 İSİM
Fenerbahçe'de 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde; Jayden Oosterwolde, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
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MUHTEMEL 11
Livakovic
- 6
Mert
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- 7
Serdar Aziz
- 8
Djiku
- 9
Ferdi
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- 10
Krunic
- 11
Zajc
- 12
İrfan Can
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- 13
Szymanski
- 14
Tadic
- 15
Dzeko
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