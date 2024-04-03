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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe maçları: Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor

        Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakayı da kazanan Fenerbahçe, bugün sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 10:27 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:53
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 ile geçmişti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 79 puanla 2. sırada girdi.

        • 2

          Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Fred, Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı.

        • 3

          Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Osayi-Samuel ile tedavisi devam eden Joshua King de mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder'in durumuna maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.

        • 4

          SINIRDA 9 İSİM

          Fenerbahçe'de 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde; Jayden Oosterwolde, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

        • 5

          MUHTEMEL 11

          Livakovic

        • 6

          Mert

        • 7

          Serdar Aziz

        • 8

          Djiku

        • 9

          Ferdi

        • 10

          Krunic

        • 11

          Zajc

        • 12

          İrfan Can

        • 13

          Szymanski

        • 14

          Tadic

        • 15

          Dzeko

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