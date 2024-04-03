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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın gözü yeniden Youcef Atal'da! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın gözü yeniden Youcef Atal'da!

        Beşiktaş, devre arasında da talip olduğu Youcef Atal'ın durumunu yakından takip ediyor. Sağ beke takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, kulübü ara transferde yüksekten uçan ancak sonrasında boşta kalıp Akdeniz ekibine giden Cezayirli futbolcuyu yaz döneminde kadrosuna katabilir

        Giriş: 03.04.2024 - 10:49 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:49
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        Yeniden Atal!
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        Yaz dönemi için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takviye yapılması planlanan bölgelerden birisi de sağ bek. Onur Bulut ve yeni transfer Jonas Svensson'un performansı siyah-beyazlıları beklenen seviyenin altında kalırken siyah-beyazlılar da arayışlara başladı.

        FİLİSTİN PAYLAŞIMI NEDENİYLE KADRO DIŞI KALDI

        Bu bölge için gündemde olan isimlerin başında ise Adana Demirspor forması giyen Youcef Atal geliyor. Filistin paylaşımları nedeniyle ekim ayında kadro dışı bırakılan Cezayirli futbolcu, transferin son gününde Adana Demirspor'a imza atmıştı.

        BEŞİKTAŞ TEKLİF VERDİ AMA...

        Kadro dışı bırakılmasından itibaren 27 yaşındaki futbolcu için temasa geçen Beşiktaş, ilk olarak 1 milyon Euro teklif ederken Fransız ekibinden ise 3 milyon Euro yanıtını aldı. Siyah-beyazlılar, rakamı 1.5 milyon Euro'ya kadar çıkarsa da kabul görmezken transferin son gününde ise Atal, bedelsiz olarak Adana Demirspor'un yolunu tuttu.

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        SON GÜN ARAMIŞ...

        Beşiktaş'a gelmek isteyen Atal'ın son gün de Beşiktaş'ı yokladığı ortaya çıkarken siyah-beyazlılar, transferi kapattığı için bu girişimin olumlu sonuçlanmadığı öğrenildi.

        BEDELSİZ GELECEK, SVENSSON YOLCU

        Siyah-beyazlılar, Mavi Şimşekler ile sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Atal'ı sağ bek planlarına dahil ederken yine Adana Demirspor'dan transfer edilen Svensson ile ise yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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