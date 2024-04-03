Galatasaray

MERTENS'E SARI KART GEREKİR Mİ?

Mertens'in yaptığı harekete sarı kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: İhlal, önde kapalı, blokta, orta alanda ölü bir alanda oluyor. Taktik faulden bahsedemeyiz. Hakem pozisyona yakın. Mertens, topa uzansa da gecikmiş bir darbe var. Biraz daha hızlı olsa, biraz daha kontrolsüzlük içerse yüzde yüz sarı kart diyeceğim. Bu haliyle hakemin takdir alanında. Sarı kart da verse kabul ederiz, sarı vermemenin de gerekçeleri var.

Bahattin Duran: Bir önceki Mertens pozisyonunda kart çıkmadı. Anlayamadığı için uyarmadı da. Üst üste oldu. İki tane sarı kart olabilecek, ilki net, bu tartışılır. Onda çıkmıyorsa bunda çıkmalıydı.

Deniz Çoban: Tek başına sarı kart bu pozisyon. Kayıyor, top yok ve sınırlı bir kayma da değil. Oyuncuyu düşürene kadar süpürüyor. Göstermeyen hakemi de eleştirmem. Öbürünü göstermeyip üzerine bunu da göstermeyince eleştiririm.