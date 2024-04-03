REKLAM advertisement1

İstanbul'da, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Sefer Baldan'ın 2 Şubat'ta sevk ve idaresindeki İETT otobüsü ile D-100 Kuzey yan yolda ilerlerken direksiyon başında uyuması sonucu kaldırıma çıkıp, Bahçelievler'deki otobüs durağında bekleyenlere çarptığı belirtilmişti.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ AA'da yer alan habere göre kazada otobüsün çarptığı Hikmet Kaya ve Ahmad Rzayev'in hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, Fehim Aydın ile otobüsün geldiğini fark edip yan tarafa doğru atlayan İbrahim Ethem Şekerli'nin de yaralandığı kaydedilmişti.

KAMERADA UYUDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜ Otobüs içindeki kamera görüntülerinde de Baldan'ın uyuduğunun açık ve net şekilde görüldüğüne dikkat çekilen iddianamede, yapılan inceleme neticesinde otobüsün fren sisteminde veya herhangi bir mekanizmasında arıza bulunmadığının tespit edildiği belirtilmişti.

KAZADA 2 KİŞİ DE YARALANMIŞTI İddianamede, İETT otobüsü şoförü Baldan'ın trafikte seyir halindeyken uyuması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek durakta bekleyenlere çarptığı, bu şekilde 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu ifade edilmişti.

15 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ Sanık Baldan'ın bu kapsamda "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sefer Baldan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Bir kısım müştekiler ve tarafların avukatları da duruşmaya katıldı. "İLK DEFA BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELDİ" Duruşmada son sözü sorulan sanık Sefer Baldan, "Ben 30 yıllık şoförüm. İlk defa başıma böyle bir kaza geldi" ifadelerini kullandı. 8 YIL 10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.