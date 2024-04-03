MİDE VE BAĞIRSAKTA SORUN YARATMIYOR!

Uzmanlar tarafından zeytin çekirdeğinin selülozik bir madde olması nedeniyle mide ve bağırsakta herhangi bir probleme yol açmadığı öne sürülmektedir. Ayrıca magnezyum, A vitamini, demir gibi vitamin içeriğine sahip bir maddedir.