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        Haberler Yaşam Zeytin çekirdeği yutulur mu? Zeytin çekirdeği faydalı mı zararlı mı? Zeytin çekirdeği midede erir mi? - Haberler

        Kendisi kadar çekirdeği de faydalıymış! Zeytin çekirdeğinin bu faydalarını biliyor muydunuz?

        Uzun yıllardan beri severek tüketilen ve lezzetiyle birçok insanın beğenisini kazanan bir besin olan zeytin aynı zamanda çok faydalı bir gıdadır. İçinde bulundurduğu çekirdek içeriğinde bir yağ bulundurur ve ortası boş bir yapıya sahiptir. Bu sebeple birçok kişi tarafından yutulmasında bir sakınca görülmediği gibi, sağlığa da birçok faydası olduğu öne sürülmüştür. işte, o faydalardan bazıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 11:00 Güncelleme: 02.04.2024 - 22:15
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        • 1

          İnsanlar zeytin çekirdeği konusunda yutulmasını önerenler ve yutulmasını sakıncalı bulanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Fakat birçok uzman zeytin çekirdeğinin yutulmasının dikkatli bir şekilde gerçekleştirildiğinde sakıncası olmadığını hatta faydaları olduğunu belirtmektedir. İşte, zeytin çekirdeğinin faydaları...

        • 2

          MİDE VE BAĞIRSAKTA SORUN YARATMIYOR!

          Uzmanlar tarafından zeytin çekirdeğinin selülozik bir madde olması nedeniyle mide ve bağırsakta herhangi bir probleme yol açmadığı öne sürülmektedir. Ayrıca magnezyum, A vitamini, demir gibi vitamin içeriğine sahip bir maddedir.

        • 3

          ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI: KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR!

          Kötü kolesterol LDL’nin düşmesine katkı sağlar. Hemoroid hastalığından mustarip olan kişilerin şikâyetlerinin önüne geçer.

        • 4

          MİDE YANMASINA İYİ GELİYOR

          Mideyi güçlendirmesi sebebiyle hazımsızlığa iyi gelir. Mide ağrısı, yanması gibi şikâyetlerin önüne geçtiği gibi mide ağrılarına da iyi gelir.

        • 5

          DİYABETE İYİ GELİYOR

          Diyabetli kişilerin kendi diyetlerine uydukları takdirde şikâyetlerinin azalmasına yardımcı olur.

        • 6

          BAŞ AĞRISINA İYİ GELİYOR

          Zeytin çekirdeği ezilerek ağrıyan bölgelere sürüldüğünde ağrının hafiflemesini sağlar.

        • 7

          İBRAHİM SARAÇOĞLU BU KONUDA NE DİYOR?

          Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu, zeytin çekirdeğinin bir taş yardımıyla ezilerek kullanılabileceğini ifade etmiştir. Saraçoğlu, bu şekilde özellikle bademcik iltihabı söz konusu olduğunda boğaza sürülerek bekletilen ezilmiş zeytin çekirdeğinin iltihabı iyileştirmede önemli rol oynadığını söylemiştir.

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