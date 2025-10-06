Habertürk
        Innovation Campus programında yeni yapay zeka sınıfı

        Samsung Electronics Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye işbirliğiyle yürüttüğü Innovation Campus programı kapsamında yeni yapay zeka sınıfı için başvurular başladı.

        Giriş: 06.10.2025 - 11:57 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:57
        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics Türkiye'nin 2019'da başlattığı Innovation Campus programı, gençleri bugünün ve geleceğin teknolojilerine hazırlamaya ve istihdama katkı sağlamayı amaçlıyor.

        Program kapsamında gençlerden gelen yoğun ilgi üzerine yapay zeka eğitimi için yeni bir sınıf daha açılacak.18-29 yaş arasındaki iş arayışındaki gençler, 15 Ekim'e kadar Samsung Türkiye'nin internet adresinden başvuru yapabilecek.

        Yapılacak ön değerlendirme ve çevrim içi mülakat aşamasını geçen adaylar, Samsung'un küresel eğitim müfredatındaki ileri düzey içeriklerin yer aldığı 350 saatlik kapsamlı bir eğitime katılacak. Eğitimler, UNDP'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yapay Zeka Laboratuvarı uzmanları tarafından verilecek.

        GENÇLER GELECEĞİN MESLEKLERİNE HAZIRLANIYOR

        Araştırmalar, iş dünyasında 5 yıl içinde teknoloji becerilerine duyulan talebin çok hızlı bir ivmeyle artacağını gösteriyor. Türkiye de dijital dönüşüm yolculuğunda bu ihtiyacı en fazla yaşayan ülkeler arasında yer alıyor.

        Bu ihtiyaca yönelik tasarlanan Innovation Campus programı, kapsamlı ve sürekli güncellenen eğitim içerikleriyle gençleri yeni becerilerle donatarak hem bugünün hem de geleceğin iş dünyasına hazırlıyor.

        Yapay zeka eğitimlerinin içeriği, matematik, fen bilimleri, keşifsel veri analizi, olasılık ve istatistik, makine öğrenimi, doğal dil işleme ve dil modelleri, sinir ağları, derin öğrenme ve çeşitli derin öğrenme teknikleri gibi konu başlıklarından oluşuyor. Ayrıca, yapay zekada toplumsal cinsiyet eşitliği, ön yargı ve etik gibi eğitimler de veriliyor.

        İşe hazırlık eğitimleriyle katılımcıların kariyer yolculuklarında potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetmeleri sağlanıyor. Bir iş mülakatına hazırlanan ve bu süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenleri öğrenen katılımcılar, mülakat simülasyonlarına da katılabiliyor. Sunum becerileri gibi eğitimlerle de katılımcılara iş dünyasına güçlü başlangıçlar yapmak için gereken beceriler kazandırılıyor.

        Program, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yapay zeka projeleri geliştirme fırsatı sunarak toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi de teşvik ediyor. Katılımcılar, eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi projelerini geliştiriyor.

        Samsung Türkiye ve UNDP Türkiye profesyonelleri, katılımcılara bitirme projelerini desteklemek amacıyla bireysel ihtiyaç ve beklentilere göre tasarlanan mentörlük desteği de sunuyor. Samsung çalışanları da gençlerin kariyerlerini şekillendirmelerine destek veriyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan gençler, uluslararası geçerliliği bulunan bir sertifikayla ödüllendiriliyor.

        Innovation Campus programından bugüne dek mezun olan gençlerin yüzde 90'ı istihdama katıldı. Programa 5 yılda 200 üniversiteden 25 binden fazla genç başvuru yaptı.

