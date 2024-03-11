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        Haberler Yaşam İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu... Çanakkale Savaşları'ndan izler! - Haberler

        İngilizlerin tahliye için kullandığı layter, Çanakkale Savaşları'ndan izler taşıyor

        Çanakkale Kara Savaşları'nın sonrasında Gelibolu Yarımadası'nda İngiliz askerlerinin tahliyesinde kullanılan ve karaya oturan layter (tahliye için kullanılan deniz aracı) Çanakkale Savaşları'ndan izler taşıyor. Askeri Tarih Uzmanı İslam Özdemir, "HMS Talbot kruvazöründen sahile gönderilen 2 tane layterin görevi, bu bölgedeki son kalan İngiliz askerlerini tahliye etmekti. Deniz dalgalıydı ve fırtına vardı. Dolayısıyla bu layterlerden biri askerleri alarak açığa çıkmayı başardı. Fakat Zığındere sahilinde görmüş olduğunuz layter ise dalgaların şiddetiyle karaya oturdu ve sahilde kaldı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 12:05 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:05
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          Dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 109 yıl geçmesine rağmen Gelibolu Yarımadası'nda savaşın izleri hala canlı olarak duruyor.

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          Bunlardan biri de Çanakkale Kara Savaşları'nın ardından bölgeyi tahliye eden İngiliz askerlerini taşırken karaya oturan layter.

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          Askeri Tarih Uzmanı İslam Özdemir, savaşın ardından bölgedeki askerleri tahliye eden 2 layterden birinin karaya oturduğunu, Çanakkale Kara Muharebeleri'nden izler taşıdığını söyledi.

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          "O GÜNLERİ ANIMSATMASI AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ"

          Özdemir, "9 Ocak 1916 tarihindeki İngilizlerin Çanakkale Cephesi'ni tamamen tahliye süreci esnasında burada yaşanan bir hatıra var. O sabah HMS Talbot kruvazöründen sahile gönderilen 2 tane layterin görevi bu bölgedeki son kalan İngiliz askerlerini tahliye etmekti.

        • 5

          Deniz dalgalıydı ve fırtına vardı. Dolayısıyla bu layterlerden bir tanesi askerleri alarak açığa çıkmayı başardı. Fakat burada görmüş olduğunuz layter ise dalgaların şiddetiyle karaya oturdu ve sahilde kaldı.

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          13'üncü Tümen kumandanı Sir Stanley Maude ise bu laytere binmiş ve daha sonra layterin karaya oturmasıyla inip, yürüyerek Tekke Koyu'na gitmek zorunda kalmıştı. Fakat şiltesini ve bavulu unutmuştu.

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          Yolun yarısında kafileden ayrılan Sir Stanley Maude, laytere gelip, bavulunu ve şiltesini aldı ve bu durum tahliyenin gecikmesine sebep oldu.

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          Bu, 9 Ocak 1916 tarihinde meydana gelen tahliye sürecine ait bir iz olması ve bizlere o günleri anımsatması açısından son derece önemlidir" diye konuştu.

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