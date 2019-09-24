24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'de Brexit belirsizliği sürerken, siyasi partiler sene sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen genel seçimler için çalışmalarına hız verdi. Muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge Maliye Bakanı John McDonnell partisinin yıllık konferansında yaptığı konuşmada 'haftada 4 gün çalışma' planını açıkladı.
İngiltere'de haftalık mesai saatinin Avrupa'nın geri kalanından daha yüksek olduğuna dikkat çeken McDonnell "Çalışmak için yaşamamalıyız, yaşamak için çalışmalıyız. Toplum zenginleştikçe daha az çalışma imkânına sahip olmalıyız. 1980'lerden itibaren artan verimlilikle ile artan boş zaman arasındaki ilişki bozuldu. Bu konudaki gelişme tersine dönmeye başladı. Bir sonraki İşçi Partisi hükümeti, önümüzdeki 10 yılda haftalık mesai süresini 32 saatle sınırlayacaktır. Daha az çalışılmasına rağmen maaşlarda bir azalma yaşanmayacaktır" ifadelerini kullandı.
'TEKNOLOJİNİN NİMETLERİNİ PAYLAŞMA VAKTİ GELDİ'
McDonnell İngilizleri Avrupa'nın en çok çalışan milleti ilan etse de veriler Avrupa'nın geri kalanıyla İngiltere arasında mesai saatleri bakımından önemli bir farklılık olmadığını gösteriyor. Eurostat verilerine göre Avrupalılar haftada ortalama 41.2 saat mesai yaparken, bu rakam İngiltere'de 42.5 saat.
İngiliz İşçi Partisi'nin planına göre sendikalara geniş pazarlık yetkileri verilecek ve bu sendikalar işverenlerle beraber haftalık çalışma saatinin düşürülmesi planını birlikte hazırlayacak.
BREXIT İÇİN YENİ BİR REFERANDUM
İngiltere Sendikalar Kongresi Genel Sekreteri Frances O'Grady bu teklifi olumlu bulduklarını belirterek "Artık çalışan insanların yeni teknolojilerin nimetlerini paylaşma vakti geldi" açıklamasında bulundu.
İşçi Partisi bunun yanında Brexit konusuna yaklaşımını da açıkladı. Buna göre İşçi Partisi iktidara gelmesi durumunda Avrupa Birliği ile yeni bir Brexit anlaşması için pazarlık yapacak. Bu pazarlıkların sonucunda ortaya çıkacak yeni anlaşmayı ise referanduma götürecek. Seçmenler Brexit'in koşullarını net bir şekilde görecek ve buna göre Avrupa Birliği'nden ayrılıp ayrılmama kararını verecek.
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