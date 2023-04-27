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İngiliz bankası Barclaysin kârı yılın ilk çeyreğinde beklentileri aşarak 2,6 milyar sterlin oldu 

İngiliz bankası Barclays'ın yılın ilk çeyreğindeki vergi öncesi kârı beklentileri aşarak yüzde 16 artışla 2,6 milyar sterlin (3,2 milyar dolar) oldu

Giriş: 27.04.2023 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
İngiliz bankası Barclaysin kârı yılın ilk çeyreğinde beklentileri aşarak 2,6 milyar sterlin oldu 
AA

İngiltere'nin en büyük beş bankasından biri olan Barclays, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bankanın bu dönemdeki toplam gelirleri geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 11 büyüyerek 7,2 milyar sterline yükseldi. Bu artışta, tüketici harcamaları ve ödemelerdeki yüzde 47'lik büyüme etkili oldu.

Barclays'in yılın ilk çeyreğindeki vergi öncesi karı ise yüzde 16 artışla 2,6 milyar sterline çıktı.

Analist beklentileri, bankanın bu dönemdeki vergi öncesi karının 2,2 milyar sterlin seviyesinde kalacağı yönündeydi. Bankanın 2022'nin ilk çeyreğindeki vergi öncesi karı da 2,2 milyar sterlin olmuştu.

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