İngiliz spor otomobil markası Lotus'un üretimi Çin'e kaydırılıyor. Buna göre, Lotus modellerinin markanın Çinli sahibi Zhejiang Geely Holding Group'un 1.3 milyar dolar yatırımla Çin'in Vuhan kentinde açtığı fabrikada üretileceği belirtildi. Lotus'un hali hazırda üretime devam ettiği İngiltere'deki Norfolk tesisinin de faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi.

SUV MODELLER GELECEK

Gelişmenin hem Geely hem de Lotus açısından olumlu olduğu sonuçlar doğuracağı belirtiliyor. Öyle ki, Geely'in Lotus üretimi sayesinde Alman, Amerikalı ve Japon modelleri kopyalamak haricinde kendi özgün modellerini geliştirebileceği aktarıldı.

Lotus'un da Çin'deki üretim sayesinde tarihinde görmediği üretim adetlerine ulaşacağı ve SUV'lar gibi farklı model tiplerine sahip olabileceği vurgulanıyor. Şirkete yakın kaynaklar, Lotus'un spor otomobil üretimini İngiltere'de sürdüreceği, yakın gelecekte geliştireceği yeni kasa tiplerini ise Çin'de üreteceğini aktarıyor.

2018'DE 1630 ADET SATILDI

2018'de tüm dünyada bin 630 adet Lotus satışı gerçekleştiren Geely'nin, model gamını genişleterek satışları yukarı taşımayı hedeflediği de gelen bilgiler arasında.

Yıllık üretim kapasitesi 150 bin adet olarak açıklanan Vuhan fabrikasının, elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motor üretimi yapabilecek şekilde tasarlandığı kaydedildi.