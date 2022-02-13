İndirimi yansıtmayan markete yaptırım uygulanacak

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş gıdada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Muş uygulamanın amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle aldıklarını belirterek "81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Muş denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulanacağını belirtti.