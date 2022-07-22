Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin fiyatları sürekli olarak indirim ve zam haberleriyle güncelleniyor. Benzine gelen 96 kuruşluk indirim sonrası mazot ve LPG fiyatlarına da indirim beklentisi artı. Peki "Benzin fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" İşte 22 Temmuz Cuma il il güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...