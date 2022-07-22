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İndirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları! 22 Temmuz 2022 bugün motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? (Ankara, İzmir, İstanbul)

Benzin fiyatları son durum: İndirim sonrası 22 Temmuz 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Petroldeki düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına gelen indirim pompa fiyatına yansıdı. Gelecek hafta alınacak Fed faiz kararlarında faiz arttırımı tahmini indirim beklentilerini beraberinde getirdi. İşte yapılan son indirim sonrası 22 Temmuz güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları...

22.07.2022 - 07:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin fiyatları sürekli olarak indirim ve zam haberleriyle güncelleniyor. Benzine gelen 96 kuruşluk indirim sonrası mazot ve LPG fiyatlarına da indirim beklentisi artı. Peki "Benzin fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" İşte 22 Temmuz Cuma il il güncel benzin motorin ve LPG fiyatları... 

  • PETROLDE DÜŞÜŞ YÜZDE 5'İ AŞTI!

    Petrol fiyatları, küresel resesyon beklentilerinin güçlenmesiyle talebin azalacağına yönelik endişelerle düşeş geçti. Ham petrol fiyatı 11 Mayıs gününden itibaren ilk kez 100 doların altına düştü.

    Dünya genelinde görülen yükselen enflasyon ve resesyon endişeleri küresel piyasalarda fiyatlanmaya başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,80 seviyelerine gerilerken ons altın ve borsalarda yüzde 3'e varan düşüşler var. Dolar endeksi ise 106 puanı aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Enerji belirsizliği yaşayan Avrupa'da, Norveç'te gaz endüstri çalışanlarının grevinin de etkisiyle Euro/dolar çaprazı 1,02'li seviyelere indi. Resesyon endişelerin enerjiye olan talebi düşüreceği beklentisiyle petrolde günlük düşüş yüzde 5'i aştı.

  • BENZİNE İNDİRİM!

    Brent petrol fiyatı 96 dolara gerileyerek Rusya-Ukrayna savaşından önceki seviyesini dönerken benzin fiyatlarına 96 kuruş indirim uygulandı.

  • AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI GÜNCEL BENZİN FİYATLARI NE OLDU?

    Akaryakıt indirimi ile birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık olarak 23,66 TL’den 22,70 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23,78 TL’den 22,82 TL’ye düştü.

  • LPG FİYATLARINA ZAM UYGULANMIŞTI!

    Piyasalardeki düşüşle beraber benzine indirim gelirken LPG fiyatlarına ise zam geldi. 14 Temuz'dan itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına 30 kuruş zam yapıldı.

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