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        Haberler Ekonomi Enerji İndirim serisi son buldu: Benzine zam geldi - Enerji Haberleri

        İndirim serisi son buldu: Benzine zam geldi

        Petroldeki düşüşle birlikte başlayan indirim serisi son buldu. Benzinin litre satış fiyatına 82 kuruş zam geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 11:59 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:59
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        Benzine zam geldi
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        Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıtı da etkiledi. Brent yaklaşık 64 dolardan işlem görüyor.

        Çarşamba günü motorinin litre fiyatına 2 lira 64 kuruşluk indirimin ardından benzine de perşembe günü 2 lira 18 kuruş civarında indirim gelmişti.

        Cuma günü ise benzine 1 lira 35 kuruşluk yeni indirim gelmişti. Bu indirimlerin ardından petroldeki sınırlı toparlanma sonrası indirim serisi son buldu.

        Benzinin litre satış fiyatına 81 kuruş zam geldi.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 44.18 TL

        Motorin litre fiyatı: 44.32 TL

        LPG litre fiyatı: 27.39 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 44.75 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.07 TL

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        LPG litre fiyatı: 27.29 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 45.12 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.43 TL

        LPG litre fiyatı: 27.24 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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