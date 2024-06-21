Çankırı'da TIR'dan düşen beton blokun çarptığı otomobilin sürücüsü öldü!
Çankırı'da meydana gelen bir kaza dehşete düşürdü. Olayda beton blok taşıyan TIR, bariyere çarpıp alev aldı. Bu sırada bir otomobil, TIR'dan düşen beton blokun çarpması sonucu şarampole devrildi. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde TIR'dan düşen beton blokun çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen beton blok taşıyan TIR, Çankırı-Kastamonu kara yolu İndağı mevkisinde bariyere çarpıp alev aldı.
TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Bu sırada yoldan geçen Ali Günbal yönetimindeki otomobil, TIR'dan düşen beton blokun çarpması sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan TIR sürücüsü ise Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR'daki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.